Oficial: una estrella del Manchester City se marcha al Tottenham

El Tottenham Hotspur anunció el fichaje de Savinho procedente del Manchester City (sin revelar la duración del contrato), a condición de obtener el permiso de trabajo, con lo que el extremo brasileño se convierte en un nuevo jugador de las filas de los Spurs.

Savinho declaró: "Ha llevado algo de tiempo, pero estoy muy contento de estar aquí. Es una gran oportunidad en un club especial, con uno de los mejores entrenadores del mundo".

Y añadió: "En cuanto hablé con el director técnico, me di cuenta de que tenía que venir aquí. Me dijo que quería ayudarme a llegar al máximo nivel, y creo que podemos lograrlo juntos, como equipo".

Johan Lange, director deportivo, afirmó: "Savinho es un jugador que estaba entre nuestros objetivos desde hacía tiempo, y estoy contento de que ahora se una al Tottenham Hotspur. Ya ha demostrado su calidad al más alto nivel, y creemos que sus capacidades, su estilo y su mentalidad encajarán a la perfección con el equipo que estamos construyendo aquí".

Y añadió: "Sé que hará vibrar a nuestra afición cada vez que le llegue el balón, y estoy deseando seguir su evolución bajo la dirección de Roberto".

Roberto De Zerbi, director técnico, declaró: "Savinho es un jugador que aporta energía, imaginación y calidad a las bandas. Tiene el coraje para encarar a los defensas y la capacidad de cambiar el rumbo de un partido gracias a su creatividad".

Y añadió: "Estamos muy contentos de tenerlo con nosotros, y estoy deseando trabajar con él, ayudarle a seguir progresando y verle aportar su personalidad al equipo".

Savinho, de 22 años, destaca por su velocidad y su desborde en la posición de extremo; además, es internacional brasileño, y se unió al Tottenham Hotspur tras dos temporadas en el Manchester City.



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