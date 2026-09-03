Oficial: un jugador del Barcelona ficha por un club del Golfo

El Al Markhiya catarí logró fichar al jugador del Barcelona, después de que ambos clubes alcanzaran un acuerdo para el traspaso del futbolista a cambio de un porcentaje de cualquier venta futura.

Según informó el diario "Sport", Roger Martínez abandona el conjunto blaugrana y se incorpora como nuevo jugador al Al Markhiya, el equipo que compite en la Segunda División catarí.

Roger, de 22 años y nacido en Badalona, se preparaba para su segunda temporada con el filial tras su regreso al Barcelona en el verano de 2025.

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El centrocampista del Barça se incorporó en una operación de traspaso libre y firmó un contrato por dos años, hasta junio de 2027, y esta era también su segunda etapa con el club catalán, después de haber pasado un período anterior en la academia de La Masia entre los años 2013 y 2016.

Su primera temporada con el Barcelona Atlètic se vio afectada por una grave lesión. Roger sufrió una rotura del menisco lateral de su rodilla derecha y se sometió a una operación quirúrgica a principios de febrero, con previsiones iniciales de un período de recuperación de entre cinco y seis meses.

Hasta entonces, había disputado 14 partidos con el filial, en ocho de los cuales fue titular, y dio dos asistencias.

La lesión le impidió alcanzar el nivel de regularidad necesario para mostrar todo el potencial que el club espera de él. No obstante, la dirección del Barcelona está satisfecha con su progreso y con la moral que ha mostrado durante este período, y es consciente de que su temporada se vio claramente afectada por un importante contratiempo físico.

Y ahora ha surgido la posibilidad de que se incorpore al Al Markhiya. Se trata de un proyecto que ha convencido al jugador, y la liga busca desarrollarse y atraer talento, además de ofrecer condiciones económicas atractivas.

Los responsables de la operación consideran que es una valiosa oportunidad para que Roger recupere su nivel habitual y desempeñe un papel clave tras unos meses difíciles a causa de la lesión.

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El centrocampista, de 22 años, todavía tiene por delante un futuro futbolístico prometedor. Y así Roger pone fin a su segunda etapa con el Barcelona para comenzar una experiencia completamente distinta en Catar, con un equipo que ha depositado mucha confianza en él, donde buscará recuperar su estatus y el nivel que la lesión le impidió mostrar de forma constante en el Barcelona Atlètic.







