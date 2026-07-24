Oficial: se revela el calendario de la Liga Roshan y las fechas de los partidos de la cumbre

La Liga Profesional Saudí anunció oficialmente el calendario de partidos de la Liga Roshan Saudí para la temporada 2026-2027, que arranca el 13 de agosto de 2026 y concluye el 29 de mayo de 2027, con la participación de 18 equipos que disputarán 306 partidos repartidos en 34 jornadas.

El anuncio del calendario de la temporada llegó tras una serie de reuniones y talleres de trabajo que la Liga celebró con los representantes de los clubes, con el objetivo de exponer el mecanismo de elaboración del calendario y del programa deportivo, además de brindar a todos los clubes la oportunidad de presentar sus observaciones y peticiones relacionadas con la secuencia de los partidos y sus fechas, antes de aprobar la versión definitiva.

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Al elaborar el calendario, la Liga tuvo en cuenta el programa excepcional que vivirá la próxima temporada, ante la participación de ocho clubes saudíes en cuatro competiciones fuera del país, coincidiendo con los parones internacionales de la Federación Internacional de Fútbol y los compromisos de la selección saudí, además de que Arabia Saudí será la sede de la Copa Asiática 2027, lo que impuso grandes desafíos en el proceso de distribución de los partidos y el ajuste de sus fechas.

Partidos de la primera jornada

Jueves 13/8

Abha - Al-Hazem (19:15) - Abha

Al-Shabab - Al-Qadisiyah (21:00) - Riad

Al-Diriyah - Al-Ahli (21:00) - Riad

Viernes 14/8

Neom - Al-Feiha (19:50) - Tabuk

Al-Hilal - Al-Faisaly (21:00) - Riad

Al-Ettifaq - Al-Riyadh (21:00) - Dammam

Sábado 15/8

Al-Taawoun - Al-Khaleej (19:15) - Buraida

Al-Ittihad - Al-Kholood (21:00) - Yeda

Al-Nassr - Al-Fateh (21:00) - Riad

Derbi de la capital (Al-Hilal - Al-Nassr)

Partido de ida: Jornada 17 (Al-Hilal - Al-Nassr)

Partido de vuelta:Jornada 34 y última (Al-Nassr - Al-Hilal)

Derbi del Mar / Yeda (Al-Ittihad - Al-Ahli)

Partido de ida: Jornada 15 (Al-Ittihad - Al-Ahli)

Partido de vuelta:Jornada 32 (Al-Ahli - Al-Ittihad)

El Clásico (Al-Hilal - Al-Ittihad)

Partido de ida: Jornada 8 (Al-Ittihad - Al-Hilal)

Partido de vuelta:Jornada 25 (Al-Hilal - Al-Ittihad)