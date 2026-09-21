Lionel Messi se prepara para disputar sus últimos minutos con la selección argentina. Tras anunciar su retirada del fútbol internacional, el técnico Lionel Scaloni convocó al ganador de ocho Balones de Oro para disputar un último partido con la Albiceleste ante Benín el próximo 6 de octubre en el estadio Monumental.

La Asociación del Fútbol Argentino reveló los precios de las entradas del último partido de Messi a nivel internacional, que oscilan entre los 52 y los 278 euros según la categoría.

El sitio francés "Foot Mercato" señaló que la venta de entradas comenzará el martes 22 de septiembre, a las 18:00, en la página web oficial de la asociación.

Se pondrán a la venta entradas de distintos precios, como 104, 185 y 260 euros, mientras que los niños podrán asistir al último partido de Messi con Argentina por solo 17 euros.

Con este motivo, la Asociación del Fútbol Argentino invitó a los campeones del Mundial 2022 a acompañar a su antiguo capitán durante este partido de despedida.

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