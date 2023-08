Oficial: Sadio Mané ficha por el Al-Nassr de Cristiano Ronaldo

El delantero africano deja el Bayern Múnich para mudarse al equipo de Arabia Saudí.

El delantero senegalés Sadio Mané ha dejado el Bayern Múnich para fichar por el Al Nassr, el equipo de Arabia Saudí en el que juega Cristiano Ronaldo. El ex punta del Liverpool firma con su nuevo equipo por las próximas tres temporadas, en cada una de las cuales percibirá un salario de 30 millones de euros. Por el traspaso, el Bayern recibe cerca de 40 millones de euros.

De esta manera, Mané protagonizará un ataque soñado junto a Cristiano Ronaldo en el Al-Nassr, conjunto saudí que ya había concretado las llegadas de Seko Fofana, Marcelo Brozovic y Alex Telles este verano.

Mané había arribado al Bayern Múnich en junio del año pasado, cuando dejó el Liverpool luego de seis temporadas en las que brilló tanto en Inglaterra como en Europa jugando para los Reds. No le fue igual en Alemania, donde no encajó ni dentro ni fuera del campo. De hecho, una pelea con su ahora ex compañero Leroy Sané, en la que hubo golpes de puño, marcó el inicio del fin de su estadía en el campeón de la Bundesliga.