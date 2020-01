OFICIAL | Pepe Reina ficha por el Aston Villa

El ya cuenta con el portero que buscaba después de la lesión de Tom Heaton. El cuadro 'villano' ha hecho oficial la cesión por parte del Milan de Pepe Reina, que vuelve a después de su periplo en el , donde se convirtió en uno de los referentes de los 'reds'.

Reina (Madrid, 1982) llegó al Milan procedente del Nápoles, pero no ha tenido el éxito que buscaba. Suplente de Donnarumma en el conjunto 'rossonero', solo ha jugado un partido en lo que llevamos de temporada, lo que ha hecho buscarse un nuevo equipo.

Ganador de la Champions, la o el Mundial entre otros trofeos, Reina busca continuidad después de no ganarse la titularidad en el Milan.

We are delighted to confirm the arrival of vastly experienced goalkeeper @PReina25 on loan until the end of the season. 🙌#BienvenidoPepe #AVFC @eToro