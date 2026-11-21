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En una jornada excepcional en los pasillos del Real Madrid, las leyendas del deporte y el éxito económico se dieron cita bajo un mismo techo, después de que el club blanco obtuviera un respaldo abrumador para la incorporación de la leyenda del tenis español Rafael Nadal a su Junta Directiva, un paso cuyo alcance va más allá del simple nombramiento de una figura mundial en un cargo directivo.

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Mientras Florentino Pérez celebraba la incorporación de uno de los grandes símbolos del deporte español a la familia del club, la Asamblea General dejó otras noticias no menos importantes, después de que los socios aprobaran unas cuentas sólidas y un presupuesto récord de 1.250 millones de euros para la próxima temporada.

La Asamblea General Extraordinaria, celebrada de forma presencial y telemática en el pabellón de baloncesto de la Ciudad Real Madrid, registró una votación abrumadora a favor del nombramiento de Nadal como nuevo miembro de la Junta Directiva, al tiempo que se aprobaron los resultados económicos de la temporada 2025-2026 y el presupuesto de la siguiente, en una imagen que refleja las ambiciones deportivas y económicas del club blanco.

Rafael Nadal obtuvo el respaldo del 99,5 % de los votos para convertirse en nuevo miembro de la Junta Directiva del Real Madrid: 1704 socios apoyaron su nombramiento, frente a 4 votos en contra y 5 abstenciones, de un total de 1713 votos.

La decisión se adoptó durante la Asamblea General Extraordinaria, cuyo orden del día se limitó a ratificar el nombramiento de la leyenda del tenis español como miembro de la Junta Directiva, conforme al artículo 46 de los Estatutos del club.

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Nadal recibió una calurosa acogida y una gran ovación por parte de los representantes del club, en un momento que reflejó su excepcional estatus dentro de la entidad madridista, sobre todo porque es uno de los aficionados más conocidos del Real Madrid, además de socio de honor desde 2011.

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Florentino Pérez no ocultó su satisfacción por este paso y aseguró que la llegada de Nadal supone un día especial para el club y para él personalmente como presidente del Real Madrid.

«Todos conocemos la dimensión excepcional de Rafael Nadal, cuyo nombre ya está grabado en la historia del deporte mundial. Ha logrado algo poco común: convertirse en una leyenda admirada y respetada en todo el mundo», afirmó Pérez durante su discurso ante los socios.

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Y añadió: «Pero quienes han tenido la oportunidad de conocerlo de cerca saben que su grandeza va mucho más allá de sus éxitos y de sus innumerables títulos. Rafa es una persona que se ha ganado el respeto y el cariño de millones gracias a su personalidad y a su comportamiento dentro y fuera de las pistas, y a su compromiso inquebrantable con los valores que hacen grande el deporte».

Pérez: Nadal es uno de los nuestros y su llegada va más allá de un simple nombramiento

El presidente del Real Madrid subrayó que la relación entre Nadal y el club blanco trasciende la admiración deportiva y consideró que la leyenda del tenis español es uno de los hijos de la entidad madridista y mantiene un profundo vínculo emocional con sus colores.

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«Para nosotros hay algo que tiene un significado muy especial, y es que Rafa es uno de los nuestros. Es socio de honor del Real Madrid, siente profundamente estos colores y siempre ha expresado con orgullo su pertenencia al club», señaló Pérez.

Y prosiguió: «Por eso, su incorporación a nuestra Junta Directiva representa mucho más que la llegada de una figura excepcional. Significa que una de las mayores leyendas del deporte español y mundial quiere compartir con nosotros la responsabilidad y el orgullo de trabajar por el futuro del Real Madrid».

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Pérez se mostró convencido de que la presencia de Nadal ayudará al club a seguir construyendo un futuro sólido para las próximas generaciones, preservando su identidad, sus principios y sus ambiciones.

Además, dirigió un mensaje directo a la estrella española: «Querido Rafa, que hayas aceptado formar parte de la Junta Directiva del Real Madrid es un gran honor para nosotros. Este club es tu casa y estoy seguro de que, desde este nuevo cargo, seguiremos compartiendo muchos momentos de orgullo y emoción».

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Nadal: es una gran responsabilidad y trabajaré para mantener la posición del club

Por su parte, Rafael Nadal expresó su enorme alegría por incorporarse a la Junta Directiva del Real Madrid y aseguró ser consciente de la magnitud de la responsabilidad que asume, dada la dimensión mundial del club.

«Es un gran honor y un motivo de enorme alegría. Formar parte de la Junta Directiva del Real Madrid supone una gran responsabilidad, porque este club se transmite de padres a hijos y une a las personas. En mi caso, me une a mi familia y a mis amigos para ver los partidos juntos», declaró Nadal.

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Y añadió: «Soy plenamente consciente de la magnitud de la responsabilidad, porque el Real Madrid es una marca global. Es una responsabilidad enorme y la acepto para poder, con el paso del tiempo, aprender y contribuir a que este club siga siendo el mejor del mundo».

Cerró su intervención subrayando su deseo de contribuir a mantener el éxito de la entidad madridista: «Trabajaré para que las cosas sigan como están, con un club exitoso, y para que siga siendo así en los próximos años. ¡Hala Madrid!».

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Nadal atesora una trayectoria deportiva excepcional: ha conquistado 92 títulos individuales, entre ellos 22 de Grand Slam, además de dos medallas de oro olímpicas y cinco Copas Davis con la selección española, y ha sido número uno del ranking mundial.

El Real Madrid anuncia un presupuesto récord de 1.250 millones de euros

La llegada de Nadal no fue el único hecho destacado de la Asamblea, ya que las cifras económicas trajeron buenas noticias para el club blanco: los socios aprobaron las cuentas de la temporada 2025-2026 y el presupuesto de la próxima, que asciende a 1.250 millones de euros, un nuevo récord.

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Pedro López Jiménez, vicepresidente del Real Madrid, abrió su exposición económica con una frase llamativa: «Voy a ofrecer un resumen de lo que ocurre en la sala de máquinas del portaaviones para que pueda seguir logrando victorias consecutivas».

Y añadió en tono de broma: «A veces el balón entra, a veces no, y a veces el VAR tiene un papel decisivo».

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Las cuentas revelaron que el Real Madrid cerró el ejercicio 2025-2026 con un beneficio neto de 26,2 millones de euros, con lo que mantiene su balance positivo por vigésimo sexto año consecutivo.

Además, los ingresos del club superaron la barrera de los 1.000 millones de euros por tercera temporada consecutiva, hasta alcanzar los 1.221 millones, un nuevo récord, mientras que el patrimonio neto del club ascendió a 624 millones de euros.

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El Real Madrid aportó más de 354 millones de euros a la Hacienda Pública durante la pasada temporada en impuestos y cotizaciones a la Seguridad Social, un indicador del volumen de su actividad económica y de su impacto financiero.

El Santiago Bernabéu lidera las aspiraciones de crecimiento económico

El estadio Santiago Bernabéu ocupó un lugar importante en los planes de crecimiento: sus ingresos aumentaron un 11 %, pese a que el recinto aún no funciona a pleno rendimiento. Cabe recordar que el coste de su proyecto de remodelación ascendió a 1.408 millones de euros.

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El vicepresidente del club explicó que el 74 % de los ingresos procedió de las actividades comerciales y de la explotación del estadio, mientras que los ingresos vinculados a las competiciones y organismos deportivos, como LaLiga, la Real Federación Española de Fútbol, la UEFA y la FIFA, representaron el 26 % restante.

Los socios aprobaron las cuentas de la temporada 2025-2026 con 1710 votos a favor, el 99,25 %, frente a 5 en contra y 8 abstenciones.

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En cuanto al presupuesto de la temporada 2026-2027, prevé unos ingresos de 1.250 millones de euros, con un incremento estimado del 2,4 %, y apuesta por un impulso adicional procedente de las actividades comerciales y de la inversión en el estadio Santiago Bernabéu.

El club prevé que los ingresos por la explotación del estadio crezcan un 16 %, impulsados por un aumento del 115 % de los ingresos comerciales, además de un incremento del 22 % en los ingresos del Tour del Bernabéu y sus actividades asociadas.

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Asimismo, el Real Madrid espera que la plena puesta en marcha del Sky Bar, tras la resolución del litigio judicial vinculado a él, contribuya a reforzar sus recursos económicos en la próxima etapa.

Nuevos patrocinadores, más tiendas y un aumento para el fútbol femenino

El nuevo presupuesto contempla un aumento del 22 % en los ingresos por patrocinio tras la renovación de varios acuerdos comerciales, encabezados por las alianzas con Adidas, Emirates y Unicaja, además de la llegada de nuevos patrocinadores, entre ellos Uber Eats, Hotels.com, PreZero, Airen y Campofrío.

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Además, el club aspira a aumentar un 15 % las ventas de sus tiendas, gracias a la apertura de una nueva tienda en el estadio Santiago Bernabéu, mientras que se decidió incrementar un 12 % el presupuesto del equipo de fútbol femenino.

El nuevo presupuesto recibió el respaldo de 1705 socios, el 99 %, frente a 5 votos en contra y 12 abstenciones.

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Al cierre de la Asamblea, los socios aprobaron las cuotas de socio para la temporada 2027-2028, después de que la Junta Directiva propusiera fijar la cuota anual en 156,79 euros antes de IVA.

La cuota reducida para los jubilados mayores de 65 años con al menos 25 años de antigüedad como socios será de 78,33 euros, mientras que los socios de entre 11 y 14 años pagarán 53,66 euros. Quedan exentos los menores de 11 años, así como quienes superen los 50 años de antigüedad como socios.

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Las cuotas se aprobaron con 1659 votos a favor, el 96,4 %, frente a 36 en contra y 26 abstenciones.

Así, el Real Madrid salió de su Asamblea General con una decisión histórica en el seno de su Junta Directiva, tras incorporar a uno de los grandes símbolos del deporte mundial, y con unos indicadores económicos que refuerzan sus ambiciones de futuro, en una nueva muestra del deseo de Florentino Pérez de consolidar la fortaleza del club dentro y fuera del terreno de juego.