Oficial: Mbappé, máximo goleador de la historia del Mundial... y Messi, en segundo lugar

El astro francés Kylian Mbappé marcó un gol contra Inglaterra en el partido por el tercer puesto del Mundial 2026.

Tras el 0-4 al descanso, Mbappé recortó distancias en el 48'.

Bradley Barcola anotó el segundo, y Mbappé cerró la cuenta con su doblete en el 66’.

Con este doblete, Mbappé llegó a 10 goles y lidera la tabla de goleadores, dos por encima de Lionel Messi.

Según Stats Foot, es el primer jugador desde Gerd Müller (1970) en alcanzar esa cifra en una sola Copa.

Además, con 22 tantos superó a Lionel Messi (21) y se convirtió en el máximo goleador histórico del torneo.

Además, recordó que es la primera vez desde 1970 que un francés lidera la tabla, cuando Just Fontaine marcó 13 goles.

Además, con 16 tantos en la temporada actual, Mbappé superó el récord de Fontaine (14 en 1957-1958) y se convirtió en el jugador que más goles ha marcado con Francia en una sola campaña.