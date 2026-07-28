La Federación Tunecina de Fútbol anunció este martes el nombramiento de Moïne Chaâbani como entrenador de la selección de Túnez para el próximo período, tras el modesto rendimiento de Túnez en el Mundial 2026.

La selección de Túnez ofreció una mala actuación y perdió sus tres partidos con resultados catastróficos, para despedirse del Mundial 2026 en la fase de grupos, ya que comenzó su andadura con la derrota ante Suecia (5-1), luego (4-0) ante Japón y después (3-1) ante Países Bajos.

Sabri Lamouchi fue el director técnico de la selección de Túnez en el primer partido ante Suecia, antes de que la Federación Tunecina lo destituyera tras la abultada derrota y nombrara a Hervé Renard, pero este fracasó en salvar a Túnez, por lo que se marchó tras solo dos partidos.

La Federación Tunecina indicó, a través de su página oficial en Facebook, que firmó con Chaâbani por un período de 4 años, hasta el Mundial 2030.

Añadió que el cuerpo técnico que asistirá a Chaâbani está integrado por: Mourad Maleki (entrenador asistente), Saifallah Hosni (entrenador asistente), Khaled Meghzaoui (entrenador de porteros), Hatem Boulila (preparador físico) y Wissam Safwat (encargado del análisis).

Chaâbani cuenta con numerosos títulos en su trayectoria como entrenador, los más importantes la Liga de Campeones de África en dos ocasiones con el Espérance de Túnez en los años 2018 y 2019, además de la Copa Confederación de la CAF en 2025 con el Renaissance de Berkane marroquí.







