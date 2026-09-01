El Liverpool anunció, el martes, un nuevo fichaje horas antes del cierre del mercado de fichajes de verano.

El Liverpool emitió un comunicado oficial en el que confirmó haber alcanzado un acuerdo para incorporar al portero Luca Broegmans, procedente del club belga Genk.

Genk.

El jugador, de 18 años, firmó un contrato de larga duración con el Liverpool en el centro de entrenamiento AXA.

Pueden debatir los temas y las noticias de forma más profunda en los foros de "Kooora"

Ahora regresará al Genk y permanecerá con el equipo belga, que juega en la primera división, durante toda la temporada 2026-2027.

Tras 32 partidos con el filial del Genk, Broegmans se incorporó al primer equipo para disputar su primer partido en abril de 2026.

El portero mantuvo su puesto durante el resto de la temporada y participó en otros 10 partidos de la liga belga.

Broegmans siguió defendiendo la portería del Genk también al inicio de la nueva temporada, ya que ha participado en los cuatro partidos disputados hasta ahora.

Tras liderar a la selección de Bélgica tanto en el Campeonato de Europa sub-17 como en la Copa del Mundo sub-17 en 2025, ahora se ha convertido en el capitán de la selección de su país sub-19.

Pueden debatir los temas y las noticias de forma más profunda en los foros de "Kooora"

Según la cadena británica "BBC", el valor de la operación asciende a 30 millones de libras esterlinas, incluidos los complementos, y permanecerá en el Genk cedido esta temporada antes de trasladarse a Anfield antes del inicio de la temporada 2027-2028.







