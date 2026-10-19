La Federación Egipcia de Fútbol recibió las decisiones del comité de disciplina de la Federación Internacional de Fútbol Asociación, la FIFA, relativas a las sanciones impuestas a Hossam Hassan, director técnico de la selección de Egipto, a Ibrahim Hassan, mánager de la selección, y al jugador Mostafa Zikou, que incluyeron la suspensión de los hermanos Hassan por tres partidos cada uno, mientras que a Zikou se le impusieron cinco partidos de suspensión.

La Federación Egipcia de Fútbol confirmó en un comunicado oficial que presentó una solicitud formal al comité de disciplina de la Federación Internacional para obtener las razones y los fundamentos detallados en los que se basó para emitir sus decisiones, con vistas a estudiarlos y evaluar la situación legal de cada caso.

Con este paso, la Federación Egipcia pretende determinar la vía legal adecuada para abordar las sanciones impuestas, como preparación para interponer un recurso de apelación conforme a los reglamentos vigentes, en un intento de modificar las decisiones adoptadas contra el director técnico, el mánager de la selección y el jugador Mostafa Zikou.

La sanción contra el trío se produjo a raíz de las declaraciones que siguieron a los incidentes del partido entre Egipto y Argentina en el Mundial 2026, que terminó con la derrota de Egipto por 3-2 en los octavos de final, en las que se acusó a la FIFA y a los árbitros de ayudar a la albiceleste.

En virtud de esta sanción, el trío se ausentará de los dos partidos ante Malaui durante el próximo mes de noviembre en la clasificación para la Copa Africana de Naciones 2027, además de la ausencia de los gemelos en el primer partido de la selección de Egipto el próximo mes de marzo de 2027 ante Angola.

Por su parte, la ausencia de Zikou de la selección de Egipto se prolongará hasta el próximo mes de junio, lo que significa que se perderá los cuatro partidos restantes de la clasificación para la Copa Africana de Naciones 2027, además de otro partido.







