El club saudí Al-Ittihad anunció, la noche del lunes, la contratación oficial del lateral izquierdo Fares Abdi, procedente del Neom, dentro de los movimientos del "Decano" para reforzar su plantilla antes del inicio de las competiciones de la nueva temporada.

El Al-Ittihad publicó a través de su cuenta oficial en la plataforma "X" un diseño especial del jugador, acompañado de la frase: "Fares Abdi, un tigre entre tigres", en alusión a la culminación del fichaje y a la incorporación oficial del jugador a las filas del equipo.

La contratación de Abdi cierra uno de los expedientes más importantes dentro del equipo, después de que el lateral albanés Mario Mitaj se marchara al Génova italiano en calidad de cedido, lo que llevó a la dirección del Al-Ittihad a moverse con rapidez para conseguir un sustituto listo antes del inicio de la temporada.

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Fares Abdi es uno de los nombres que cuentan con una buena experiencia en los campos saudíes, tras defender los colores de cuatro clubes diferentes: Al-Wehda, Al-Qadsiah, Al-Fayha y, por último, Neom, lo que le otorga una gran ventaja para adaptarse con rapidez al ambiente del Al-Ittihad y a las exigencias de la competición en la Roshn League.

La dirección del "Decano" apuesta por la capacidad del jugador para aportar en el flanco izquierdo, especialmente ante la necesidad de un futbolista que combine la disciplina defensiva con la capacidad de apoyar la línea ofensiva, en sintonía con el estilo del cuerpo técnico durante la nueva temporada.

El fichaje de Abdi se enmarca en el plan del Al-Ittihad para reconstruir algunas posiciones que experimentaron cambios este verano, dentro de la búsqueda del club por mantener su estabilidad técnica y seguir compitiendo con fuerza por los títulos locales y continentales.