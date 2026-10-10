Oficial: la Federación Portuguesa suspende a Cristiano Ronaldo y abre una investigación disciplinaria en su contra

El Consejo de Disciplina de la Federación Portuguesa de Fútbol anunció la apertura de un procedimiento disciplinario contra Cristiano Ronaldo, capitán de la selección, por haber abandonado la concentración durante el pasado parón internacional 24 horas antes del partido ante Dinamarca.

El Consejo también reveló la decisión de suspender provisionalmente al capitán del Al-Nassr saudí de forma no automática, y de clasificar el caso como "urgente", siendo esta la primera sanción oficial hasta que concluya la investigación y se anuncie la sanción definitiva.

La Federación Portuguesa aclaró, en un comunicado oficial, según recogió el diario portugués "A Bola", este sábado, que la decisión se adoptó en virtud de una deliberación emitida por la Sección No Profesional el pasado viernes, con el objetivo de verificar la posible existencia de infracciones disciplinarias en los hechos denunciados el pasado miércoles.

El comunicado señaló que Ronaldo, de 41 años, ya estaba sujeto a la suspensión automática provisional hasta la fecha de apertura del procedimiento disciplinario, antes de que el Consejo decidiera imponer una suspensión preventiva provisional adicional que no se aplica de forma automática, otorgando al expediente carácter de urgencia.

La Federación añadió que el caso fue remitido hoy a su Comisión de Instrucción Disciplinaria, subrayando que sus detalles permanecerán confidenciales hasta que concluya la investigación.

Según el reglamento disciplinario de la Federación Portuguesa, Ronaldo podría ser sancionado con una suspensión de entre uno y seis meses, además de una multa económica, si se considera que su salida de la concentración fue injustificada.

El reglamento establece que "todo jugador que, tras ser convocado legalmente, se marche sin justificación o no se presente a un entrenamiento, un partido o cualquier actividad de las selecciones nacionales o vinculada a la representación deportiva de la Federación Portuguesa de Fútbol o de Portugal, será sancionado con una suspensión de entre uno y seis meses, además, si el jugador es profesional, con una multa de entre 5 y 10 unidades de cuenta".

Según el valor de la unidad de cuenta, fijado en 102 euros, la posible multa económica oscilaría entre unos 500 y 1.000 euros.

Ronaldo había abandonado la concentración de la selección portuguesa durante el último parón internacional, en un episodio que generó una amplia polémica, en señal de protesta por las declaraciones del entrenador Jorge Jesus.

Sin embargo, regresó posteriormente y emitió un extenso comunicado en el que expuso su versión de lo ocurrido y pidió disculpas a sus compañeros y al pueblo portugués.

En su comunicado, el Bicho también pidió que se le impusiera una sanción severa, al no ser "un jugador cualquiera, sino el capitán de la selección".

Por lo tanto, una suspensión prolongada de Ronaldo no supondría una sorpresa para él.

En un contexto relacionado, las cuentas oficiales de la selección portuguesa en las redes sociales celebraron, este viernes, el gol de Ronaldo con el Al-Nassr ante el Al-Diriyah en la Roshn Saudi League, pese a la crisis que rodeó su salida de la concentración de la selección.