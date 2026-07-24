Oficial: Klopp es el nuevo seleccionador de Alemania. Pero avisa: «Nada de ataques personales o me voy»

Alemania ha oficializado a Jurgen Klopp: será el seleccionador nacional hasta el Mundial de 2030, previsto entre España, Portugal y Marruecos.





"Esto representa la culminación ideal de mi carrera, de mi vida, de mi vida profesional. Dedicaré todas mis energías a este cargo", explicó el técnico en rueda de prensa. Después dejó las cosas claras de inmediato: "Es un grandísimo honor y me pagarán muy bien por ello, pero el día en que digáis que ya no me queréis, me iré, sin pedir indemnización. Si la Federación dice 'así no queremos seguir adelante', me iré. Si os comportáis mal y no dejáis tranquila a mi familia, me iré también en ese caso".

El exentrenador del Liverpool pidió después la ayuda de todos, incluidos los medios: "En el camino que emprenderemos necesitaremos también de vosotros: sería importante que en el futuro, a la hora de contar las cosas, hubiera una mayor corrección y se evitaran juicios demasiado rápidos".