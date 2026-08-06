Oficial: el Real Madrid anuncia la renovación del contrato de Vinicius Junior

El Real Madrid anunció este jueves la renovación del contrato de su estrella brasileña Vinicius Junior, que seguirá en el equipo hasta el 30 de junio de 2032.

El club señaló, en un comunicado a través de su página oficial, que el Real Madrid y Vinicius alcanzaron un acuerdo para prolongar el contrato del jugador, que continuará su trayectoria con la camiseta del equipo durante seis temporadas más.

Vinicius se incorporó al Real Madrid en julio de 2018, procedente del Flamengo brasileño, cuando tenía 18 años, y desde entonces ha disputado 375 partidos con la camiseta del club, en los que ha marcado 128 goles.

Durante su etapa con el conjunto merengue, el jugador conquistó 14 títulos: dos en la Liga de Campeones de Europa, tres en el Mundial de Clubes, dos en la Supercopa de Europa, tres en la Liga española, uno en la Copa del Rey y tres en la Supercopa de España.

El Real Madrid destacó que Vinicius desempeñó un papel decisivo en estos logros, gracias a sus goles y asistencias determinantes, entre ellas sus tantos en las dos finales de la Liga de Campeones de Europa que el equipo conquistó en las ediciones de 2022 en París y de 2024 en Londres.

El club también repasó los principales premios individuales cosechados por la estrella brasileña, pues ganó el premio al mejor jugador del mundo de la FIFA «The Best» de 2024, obtuvo el galardón al mejor jugador de la Copa Intercontinental 2024, el de mejor jugador de la Liga de Campeones de Europa de la temporada 2023-2024, el Balón de Oro del Mundial de Clubes 2022, además del premio al mejor jugador joven de la Liga de Campeones de la temporada 2021-2022.

El comunicado añadió que Vinicius fue elegido en el once ideal de la FIFA de 2024, y también figuró en dos ocasiones en el FIFA FIFPro World11 durante los años 2023 y 2024, y entró en el once ideal de la Liga de Campeones de Europa en tres temporadas consecutivas.

El Real Madrid concluyó su comunicado subrayando que Vinicius Junior se ha convertido en uno de los jugadores más importantes del equipo y en uno de los grandes símbolos de una de las etapas más exitosas de la historia del club.

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