Oficial: el Mónaco rescinde el contrato de Pogba

El club francés Mónaco anunció este miércoles la rescisión de su contrato con el centrocampista francés Paul Pogba de mutuo acuerdo entre ambas partes, antes del inicio de la nueva temporada, a pesar de que su contrato se extendía hasta el verano de 2027.

El Mónaco explicó, en un comunicado oficial publicado en su página web, que el club y el jugador alcanzaron una decisión conjunta de poner fin al contrato, después de que ambas partes consideraran que los objetivos fijados cuando Pogba se incorporó durante la pretemporada del pasado curso solo se habían cumplido de forma parcial.

El club dirigió su agradecimiento a Pogba, campeón del Mundial de 2018, elogiando su profesionalidad y compromiso durante toda su etapa con el equipo, y destacando que mostró una mentalidad especial y una gran determinación, y que logró recuperar su participación al más alto nivel tras un largo periodo de ausencia, además de desempeñar un papel importante dentro del vestuario transmitiendo su experiencia a los jugadores jóvenes.

Por su parte, Pogba dirigió un mensaje de despedida a la directiva del club, a sus compañeros y a la afición, diciendo: "Quiero agradecer al presidente del club y a la directiva, a mis compañeros, a todos los integrantes de los cuerpos técnico y administrativo, y a cada aficionado que confió en mí. Representar a este club y al Principado de Mónaco ha sido una experiencia maravillosa".

Y añadió: "El Mónaco es un club magnífico, y aunque no he disputado el número de partidos que hubiera deseado, siempre estaré agradecido por la oportunidad de vestir su camiseta".

Asimismo, el director ejecutivo del Mónaco, Thiago Scuro, afirmó que el fichaje de Pogba fue un desafío ambicioso, señalando que el final no fue como el club esperaba, pero que ello no resta valor al regreso del jugador a los terrenos de juego, ni a su influencia positiva dentro del equipo, especialmente al apoyar a los jugadores jóvenes con su experiencia, deseándole suerte en su próxima etapa.

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