Elliot Anderson ya es oficialmente jugador del Manchester City. El centrocampista de 23 años llega procedente del Nottingham Forest por unos 135 millones de euros y firma un contrato hasta mediados de 2031 en el Etihad Stadium.

El traspaso llevaba tiempo en el aire, pero ahora ya se ha cerrado oficialmente. Anderson estuvo activo en las últimas semanas en el Mundial con Inglaterra, donde logró acabar tercero. Ahora podrá centrar por completo su atención en la nueva aventura en el Manchester City.

«El Manchester City es uno de los clubes más grandes del mundo y la plantilla que tienen es fantástica; en cada posición cuentan con muchísima calidad. En cuanto escuché que me querían, me decidí a hacer realidad este traspaso. Como futbolista quieres ponerte a prueba al máximo nivel. En el City tendré esa oportunidad», señaló Anderson a través de los canales del club.

«Desde fuera ves que el City es un club que cuida bien de sus jugadores y ofrece el entorno perfecto para sacar la mejor versión de ti mismo. Los éxitos que ha logrado el club y la manera en la que ha jugado al fútbol en los últimos diez o quince años son extraordinarios. Es un privilegio que tenga la oportunidad de formar parte de ello».

«Después de mis vacaciones, estoy decidido a ganarme un sitio en el equipo. Es un club construido para ganar títulos y competir en la élite absoluta del fútbol. Eso atrae a cualquier futbolista. Estoy tremendamente feliz de haber recibido esta oportunidad y estoy decidido a devolver la confianza que el Manchester City ha depositado en mí», concluyó Anderson.

El director de fútbol Hugo Viana está, lógicamente, encantado con la llegada del inglés. «Elliot es ahora mismo uno de los mayores talentos jóvenes entre los centrocampistas del fútbol mundial. Aporta energía, una enorme capacidad de trabajo y cuenta con un pase excepcional. Su desarrollo en los últimos años ha sido impresionante y subraya su ambición por convertirse en el mejor jugador posible».

Anderson es ya de inmediato el fichaje más caro de la historia del Manchester City. Jack Grealish ostentaba ese título desde 2022, tras su traspaso de 117,5 millones. Para Tijjani Reijnders, la llegada de Anderson puede ser una mala noticia, aunque todavía está por ver cuáles son los planes del recién nombrado entrenador Enzo Maresca.