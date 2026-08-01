Oficial: el Chelsea satisface la petición de Alonso y cierra un fichaje sorpresa

En un movimiento sorprendente que contradice su política de inversión de los últimos años, el Chelsea anunció oficialmente la incorporación del veterano delantero inglés Danny Welbeck procedente del Brighton, en una operación que se extiende por dos temporadas, respondiendo al deseo de su nuevo entrenador Xabi Alonso.

El anuncio oficial llegó a través de un comunicado de prensa que emitió el club londinense este sábado, en el que se afirmaba: "El Chelsea se complace en anunciar la incorporación de Danny Welbeck procedente del Brighton and Hove Albion, uno de los clubes de la Premier League", en un movimiento que representa el regreso del jugador de 35 años a las filas de los grandes clubes.

Esta operación llega para satisfacer la petición de Xabi Alonso, quien asumió sus funciones como técnico en Stamford Bridge este verano en su primera experiencia en la Premier League tras una etapa decepcionante con el Real Madrid, ya que el entrenador español insistió en incorporar a un jugador experimentado y acostumbrado a las presiones del fútbol inglés.

Welbeck posee un historial repleto de logros en la Premier League, donde jugó anteriormente para el Manchester United y el Arsenal, antes de convertirse en un elemento de incalculable valor en las filas del Brighton la temporada pasada, marcando 14 goles y ofreciendo dos asistencias en 40 partidos en todas las competiciones.

La operación no supuso un gran riesgo para el Chelsea, ya que solo quedaba un año en el contrato del jugador con el Brighton, hasta junio de 2027, lo que facilitó cerrar el traspaso en condiciones adecuadas para ambas partes, en una operación que se extiende por dos temporadas.

Este movimiento representa un giro notable en la estrategia del Chelsea, que en los últimos años se había basado en incorporar a jugadores jóvenes, pero conceder a Xabi Alonso amplias competencias en los fichajes fue una de sus condiciones fundamentales al incorporarse al club, especialmente tras recibir un valioso regalo de bienvenida que consistió en la incorporación de Morgan Rogers por 138 millones de euros.

Esta operación permite a Welbeck continuar su carrera futbolística en su tierra natal después de haber jugado exclusivamente en el Reino Unido durante toda su trayectoria, en un último gran desafío con el que busca demostrar que la experiencia y la eficacia no conocen límites de edad.