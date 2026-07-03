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Germany v Paraguay: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Hussein Hamdy

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Oficial: el Bayern de Múnich ficha a la estrella alemana hasta 2031

N. Brown
Bayern Múnich
Alemania
World Cup
Alemania

Un buen negocio

El Bayern Múnich ha fichado al internacional alemán Nathaniel Brown, de 23 años, procedente del Eintracht Fráncfort, con un contrato hasta el 30 de junio de 2031.

Jan-Christian Dreesen, director ejecutivo del Bayern, destacó sus cualidades y afirmó: «Nathaniel Braun reúne las cualidades más demandadas en el fútbol moderno. Ha evolucionado muy bien últimamente gracias a su velocidad y dinamismo, y todos creemos que es una opción excelente para el Bayern de Múnich. Queremos dar el siguiente paso juntos, y este fichaje reafirma nuestro compromiso de incorporar al Bayern de Múnich, desde muy temprano, a jóvenes talentos alemanes destacados. Esto siempre ha formado parte de nuestro ADN y debe seguir siéndolo en el futuro».

Max Eberl, director deportivo del Bayern, añadió: «Estamos contentos de incorporar a Nathaniel Brown, un jugador que ha evolucionado rápido y aún tiene gran potencial. Dejó huella en el Mundial y mostró por qué lo seguíamos de cerca. Nos reforzará en defensa y en el centro del campo».

En la misma línea, Christoph Freund, director deportivo del Bayern, añadió: «Nathaniel Brown puede jugar en varias posiciones y tiene gran velocidad por las bandas. A sus 23 años ya es un jugador destacado y seguirá mejorando. Estamos entusiasmados con su crecimiento en el Bayern».

El jugador añadió: «El Bayern es uno de los mejores clubes del mundo. Poder jugar aquí me llena de orgullo, sobre todo porque nací en Baviera».

Y añadió: «Siempre he soñado con ganar los títulos más importantes al máximo nivel; me pongo objetivos ambiciosos y quiero dar lo mejor de mí cada día. Desde el principio tuve una sensación fantástica en las conversaciones con la directiva, y en particular Vincent Kompany me mostró cómo me ve y cómo valora mi evolución, y me convenció por completo».

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