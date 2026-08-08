El Barcelona ha anunciado la disputa de un nuevo partido amistoso dentro de su programa de preparación para la próxima temporada 2026-2027.

Según la web oficial del Barcelona, el equipo de Hansi Flick visitará al Basilea suizo el domingo 16 de agosto, a las 16:30 horas (hora central europea de verano), en el estadio St. Jakob-Park, uno de los recintos futbolísticos más destacados de Suiza.

Tras el amistoso ante el Birmingham City y el torneo triangular en Údine frente al Nottingham Forest y el Udinese, el partido contra el Basilea será el tercer enfrentamiento del equipo durante la pretemporada.

El último partido de preparación antes del arranque oficial de la temporada será el Trofeo Joan Gamper contra el Al Ahly egipcio, que también será la presentación oficial del equipo ante su afición en su estadio.

Enfrentamientos previos

El Barcelona y el Basilea se han enfrentado dos veces en competiciones oficiales, y ambos encuentros fueron en la fase de grupos de la Liga de Campeones de la temporada 2008-2009.

El equipo catalán logró una gran victoria por 5-0 en el estadio St. Jakob-Park, con goles de Lionel Messi, Sergio Busquets, Bojan Krkic (dos) y Xavi Hernández, mientras que el partido de vuelta en el Camp Nou terminó con empate 1-1, con Messi anotando de nuevo.

Antes de aquellos encuentros, el Barcelona también disputó dos partidos en la Copa de Ferias dentro de las competiciones de la temporada 1958-1960, ante un equipo representante de la ciudad de Basilea.

El equipo consiguió ganar los dos partidos, después de imponerse a domicilio por 2-1 y luego resolver el partido de vuelta por 5-2.

Un estadio con recuerdos especiales

La ciudad de Basilea ocupa un lugar especial en la historia del Barcelona, ya que acogió el 16 de mayo de 1979 la final de la Recopa de Europa, que vio al equipo catalán vencer al Fortuna Düsseldorf por 4-3 tras un inolvidable enfrentamiento que se extendió a la prórroga.

Aquella victoria le aseguró al Barcelona el primer gran título europeo de su historia, y el partido contó además con un apoyo de la afición sin precedentes, después de que cerca de 30.000 aficionados del equipo se desplazaran a Suiza para respaldar a los jugadores, en el primer gran viaje multitudinario de la afición del Barcelona fuera de casa para presenciar una final europea.

Más de cuatro décadas después, el Barcelona regresa a Basilea, la ciudad ligada para siempre a uno de los capítulos más inolvidables de la historia del club.