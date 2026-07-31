Oficial: el Barcelona anuncia un brillante fichaje ofensivo

El Barcelona anunció oficialmente este viernes el fichaje de un joven jugador en una operación de traspaso permanente, dentro del mercado de fichajes de verano.

El extremo belga de 18 años, Jesse Bisiwu, firmó un contrato con el club catalán que se extiende hasta el 30 de junio de 2031, procedente del Club Brujas, según anunció el Barça a través desu sitio oficial, y será presentado durante los próximos días en la sede del club.

Lee también

"¿Por qué le preguntan por su religión?": nueva polémica en Francia en torno a Zidane

Hoeness sobre los rumores del Real Madrid: aunque venga el emperador de China, no negociaremos con él

Bisiwu nació el 22 de enero de 2008 en el seno de una familia de origen ghanés, y destaca por sus cualidades en la banda, especialmente la velocidad, la fuerza y la habilidad en el regate. Está considerado uno de los talentos emergentes más destacados de Bélgica, tras haber participado con regularidad en las selecciones de su país en las categorías inferiores.

El jugador brilló de forma notable durante la Eurocopa Sub-17 de 2025, donde contribuyó a que la selección belga llegara a las semifinales, y además fue elegido en el once ideal del torneo.

Una trayectoria prometedora

A nivel de clubes, Bisiwu comenzó su trayectoria en el Lovaina en 2014 y continuó allí hasta 2020, antes de dar el salto a la academia del Club Brujas, a la que se incorporó hace 6 años.

Durante las dos últimas temporadas, Bisiwu participó en la Liga de Campeones juvenil y disputó 14 partidos en los que marcó 3 goles.

Además, desde 2023 jugó con el Club NXT, filial del Club Brujas, en la Segunda División belga, y disputó con él 36 partidos, a pesar de que tenía solo 15 años.

Bisiwu se convirtió en el tercer jugador belga en incorporarse al primer equipo del Barcelona, después de sus compatriotas Thomas Vermaelen y Jan Vertonghen.