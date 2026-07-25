El Atlético de Madrid anunció el fichaje oficial de uno de los jugadores del Paris Saint-Germain para reforzar su centro del campo durante el actual mercado de fichajes de verano, después de fracasar en el intento de hacerse con los servicios del portugués Bernardo Silva.

Silva había sido vinculado con una posible incorporación al Atleti, pero decidió marcharse al Real Madrid tras el final de su etapa en el Manchester City, lo que llevó a los rojiblancos a buscar otra alternativa con las mismas características.

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El club madrileño desveló a través de su página oficial el fichaje del surcoreano Lee Kang-in, jugador del Paris Saint-Germain, con un contrato que se extiende hasta el verano de 2031.

La contratación de Kang-in se produjo por deseo del entrenador argentino Diego Simeone, y según informaciones de prensa la operación le costó a las arcas del club 35 millones de euros.

El Atleti será el tercer club español en el que jugará el futbolista surcoreano, que anteriormente defendió las camisetas del Valencia y del Real Mallorca antes de fichar por el PSG en el verano de 2023.