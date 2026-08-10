El Al Ahly egipcio cerró la puerta a la salida de sus jugadores durante el próximo periodo, antes del inicio de la nueva temporada.

Habían circulado algunas informaciones sobre la existencia de ofertas saudíes y turcas para fichar a Imam Ashour, estrella del Al Ahly, en el actual mercado de fichajes de verano.

El Al Ahly señaló en un comunicado oficial publicado a través de su cuenta de "Facebook": "La directiva del club decidió no discutir ninguna oferta profesional por los jugadores del primer equipo de fútbol, ya sea de forma amistosa u oficial, durante el actual periodo de transferencias, con el fin de preservar la estabilidad del equipo y cubrir todas sus necesidades técnicas, en preparación para las competiciones de la nueva temporada a nivel local y continental".

El Al Ahly había cerrado oficialmente 4 fichajes en el actual periodo de transferencias de verano: Aktay Abdullah, Ali Mahmoud, el marroquí Sofiane Bendjedidi y el argelino Moncef Bakrar.

Cabe señalar que el Al Ahly no logró conquistar ningún título importante durante la temporada pasada, y busca reconciliarse con su afición en la nueva campaña.







