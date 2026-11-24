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El Al Ahly egipcio ha zanjado el debate sobre el futuro de su entrenador, el marroquí Hussein Ammouta, y ha anunciado oficialmente su destitución y la de su cuerpo técnico tras la derrota por 2-0 ante el Pyramids en la novena jornada de la liga egipcia, disputada el lunes por la noche. La directiva ya trabaja en la elección de un nuevo técnico que dirija al equipo en la próxima etapa.

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El Al Ahly señaló en un comunicado oficial publicado en las primeras horas de la mañana del martes: «El club agradece a Hussein Ammouta y a su cuerpo técnico el periodo en el que estuvieron al frente del primer equipo de fútbol». El club precisó que la decisión se tomó a la luz de la propuesta presentada por Yassin Mansour, vicepresidente de la entidad, y Sayed Abdel Hafiz, miembro de la junta directiva, ambos encargados de supervisar el área deportiva.

El comunicado añadió que Mansour y Abdel Hafiz presentarán en las próximas horas las alternativas candidatas a asumir el cargo.

Las claves de la nueva decisión: ¿quién sustituirá a Ammouta en el Al Ahly?

En cuanto a la identidad del sustituto, el periodista Ibrahim Faiq afirmó en el canal «MBC Masr» que la opción con más fuerza dentro del Al Ahly es la contratación de un entrenador egipcio , y explicó que se está eligiendo entre cuatro nombres, a la espera de que los responsables del área deportiva tomen la decisión definitiva.

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Las opciones locales se complican tras el nombramiento de Ali Maher como seleccionador de Egipto, ya que su nombre aparecía de forma constante entre los candidatos a entrenar al Al Ahly. Esto obliga a la directiva a estudiar otros nombres o a decantarse por una opción extranjera si encuentra un perfil técnico adecuado para la próxima etapa.

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Por su parte, el periodista Seif Zaher reveló en su programa «Malaab ON Sport», del canal «ON Sport», que la mayoría de la junta directiva del Al Ahly aprobó la destitución de Ammouta tras la derrota ante el Pyramids, la primera del técnico en los 14 partidos (con 11 victorias y dos empates) que ha disputado esta temporada en competiciones nacionales y continentales desde su nombramiento a mediados del pasado mes de junio.

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En una información posterior, el canal «ON Sport» citó a sus fuentes para asegurar que Sami Qamsan, exsegundo entrenador del Al Ahly y actual técnico del Al Mokawloon Al Arab, encabeza la lista de candidatos al puesto y es el nombre con más fuerza hasta el momento. Su elección dependerá de que no se cierre la llegada de un entrenador extranjero de peso que se ajuste a las necesidades actuales del equipo, mientras que los pagos pendientes a los jugadores quedan congelados hasta que mejoren los resultados.

El Al Ahly ofreció una imagen discreta ante el Pyramids y, tras la derrota, se quedó estancado en 20 puntos y cayó al tercer puesto, mientras que su rival elevó su cuenta a 27 puntos en lo más alto de la clasificación. Además, su eterno rival, el Zamalek, ascendió a la segunda plaza con 22 puntos tras vencer 2-1 al El Gouna en la misma jornada, el lunes.

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Desde la elección de Mahmoud El Khatib como presidente del club en noviembre de 2017, han dirigido al Al Ahly Patrice Carteron, Martín Lasarte, René Weiler, Pitso Mosimane, Ricardo Soares, Marcel Koller, José Riveiro, Jess Thorup y, después, Hussein Ammouta. Así, el club se prepara para nombrar al décimo entrenador de la era El Khatib, sin contar a los interinos.

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