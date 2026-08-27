Oficial: el Al-Ahly anuncia la renovación del contrato de Marwan Attia

El club egipcio Al Ahly anunció, en las primeras horas de la mañana de este jueves, la ampliación del contrato de su jugador Marwan Attia, que seguirá en las filas del conjunto rojo hasta el año 2030.

El Al Ahly señaló en un comunicado oficial publicado a través de sus cuentas en las redes sociales: "Marwan Attia, jugador del primer equipo de fútbol, ha ampliado su contrato con el club hasta el año 2030. Esto se produjo durante una reunión celebrada esta tarde con el doctor Essam Serag Eldin, presidente del área de contrataciones, quien completó todos los trámites administrativos y financieros en plena coordinación con el escritor Wael Gomaa, director de fútbol".

El comunicado añadió: "El jugador mostró su gran alegría por la ampliación de su contrato y por continuar su trayectoria con el Al Ahly y su afición durante los próximos años".

Marwan Attia jugó como titular en el primer partido del Al Ahly en la Liga Egipcia Premier el pasado domingo, y marcó un gol espectacular en la victoria ante el Sharkia Enppi (3-2).

El Al Ahly se prepara para disputar su segundo partido en la Liga Egipcia Premier, la tarde del próximo viernes ante el Zed.

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