La Liga Profesional Saudí anunció oficialmente la aprobación del calendario actualizado de las competiciones de la Roshn Saudi League, y dio a conocer las fechas de los partidos de las jornadas de la decimotercera a la vigesimoprimera, que se disputarán durante el periodo comprendido entre el 26 de noviembre de 2026 y el 30 de enero de 2027, además de confirmar las fechas de varios enfrentamientos aplazados que la afición espera.

El anuncio llegó para fijar fechas concretas a una serie de grandes partidos durante las próximas semanas, encabezados por el clásico entre el Al Ahli y el Al Nassr, los enfrentamientos del Al Hilal ante el Al Riyadh y del Al Ittihad ante el Al Shabab, además del derbi de Yeda entre el Al Ittihad y el Al Ahli, y la cumbre del Al Hilal y el Al Nassr el próximo 1 de enero.

Clásico entre el Al Ahli y el Al Nassr: la cita, el 20 de noviembre

La Liga decidió disputar el enfrentamiento entre el Al Ahli y el Al Nassr, aplazado de la novena jornada, el viernes 20 de noviembre en curso, de modo que la afición tendrá una cita con uno de los partidos más destacados de la temporada dentro de 12 días, dada la importancia del enfrentamiento para ambos equipos y sus aspiraciones de competir por los primeros puestos.

Al Ittihad y Al Ahli: el derbi de Yeda se acerca

La afición del fútbol saudí aguarda el derbi de Yeda entre el Al Ittihad y el Al Ahli, al que faltan 32 días para su cita según las fechas anunciadas, en un enfrentamiento de especial relevancia para ambos equipos, dada la naturaleza de la rivalidad histórica entre ellos y la influencia de su resultado en el rumbo de la temporada.

El Al Hilal y el Al Ittihad, ante dos pruebas en diciembre

La Liga fijó el lunes 21 de diciembre próximo como fecha para los partidos entre el Al Riyadh y el Al Hilal, y entre el Al Ittihad y el Al Shabab, ambos enfrentamientos aplazados de la novena jornada, de modo que los cuatro equipos retomen sus partidos conforme al calendario modificado, en un momento en el que aumenta la importancia de sumar puntos con el avance de la competición liguera.

Derbi de Riad: el Al Hilal y el Al Nassr el 1 de enero

En cuanto a la cumbre entre el Al Hilal y el Al Nassr, dentro de las competiciones de la decimoséptima jornada, se decidió disputarla el viernes 1 de enero de 2027 en el estadio Al-Awwal Park, de modo que la afición tendrá una cita con un nuevo enfrentamiento entre los dos rivales con el inicio del año, en una de las citas más destacadas de la segunda mitad de la temporada.

De esta manera, la Liga Profesional Saudí confirmó las fechas de las jornadas de la 13 a la 21, junto con los partidos aplazados, para que quede claro el mapa de las competiciones durante el periodo comprendido entre finales de noviembre y finales de enero, en medio de la expectación por un conjunto de enfrentamientos que podrían tener una influencia directa en la lucha por el liderato y los primeros puestos.