El Bayern de Múnich anunció este miércoles que disputará un partido amistoso en África a principios del próximo año, en el marco de un evento futbolístico internacional que busca celebrar el fútbol en el continente africano.

El conjunto bávaro jugará contra el Ajax de Ámsterdam, en la capital keniana Nairobi, el 5 de enero de 2027, dentro de los actos de inauguración del nuevo estadio nacional.

El partido se celebrará en el estadio "Raila Odinga International", en la ciudad deportiva de Talanta, en el marco de los preparativos para acoger la Copa Africana de Naciones 2027, prevista en Kenia, Uganda y Tanzania durante el próximo verano.

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Por su parte, Rouven Kasper, miembro de la junta directiva del Bayern de Múnich responsable de marketing y ventas, declaró: "El Bayern de Múnich cuenta con millones de maravillosos aficionados en África, y sentimos una estrecha conexión con ellos, pues el continente disfruta de una enorme pasión por el fútbol".

Y añadió: "Desde hace muchos años nos esforzamos por reforzar nuestra presencia en América y Asia a través de nuestra gira de verano (Audi), y ahora se nos brinda una nueva oportunidad para fortalecer también nuestra relación con nuestros aficionados en África, darles la ocasión de ver al Bayern de Múnich de cerca y afirmar la presencia internacional de nuestro club".

Kasper prosiguió: "También contribuiremos a reforzar el prestigio de la Bundesliga, y esperamos con muchas ganas participar en este evento excepcional".



