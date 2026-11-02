El Bayern de Múnich recibió un importante impulso anímico antes de enfrentarse al Atlético de Madrid, la noche del martes, en la Liga de Campeones, luego de confirmarse la disponibilidad de su extremo francés Michael Olise para participar en el partido, tras los temores que rodearon su estado debido a la lesión que sufrió durante el último encuentro ante el Borussia Dortmund.

Olise se había visto obligado a abandonar el terreno de juego del clásico alemán, que terminó con empate (2-2) el pasado sábado, a raíz de una lesión en su rodilla derecha, lo que generó preocupación dentro del club bávaro sobre la posibilidad de que se perdiera el esperado duelo europeo.

Sin embargo, las pruebas y la evolución posterior trajeron noticias tranquilizadoras para el cuerpo técnico dirigido por Vincent Kompany, ya que el jugador francés participó en los entrenamientos grupales la mañana del lunes, confirmando así su recuperación de la lesión y entrando en la lista del Bayern de Múnich que viaja para enfrentarse al Atlético de Madrid, según lo publicado por el club bávaro a través de sus páginas oficiales en las redes sociales.

Las buenas noticias dentro del Bayern no se limitaron al regreso de Olise, pues el equipo también recuperó los servicios de su veterano guardameta Manuel Neuer, que se había perdido los tres últimos partidos, para dar a Kompany opciones adicionales antes de la difícil prueba en el estadio Wanda Metropolitano.

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Por su parte, el Bayern de Múnich echa en falta a varios de sus elementos importantes durante el encuentro, encabezados por Luis Díaz y Jamal Musiala, además de Ismael Saibari y Serge Gnabry, en unas ausencias que podrían obligar al entrenador belga a realizar algunos ajustes en su once titular.