Oficial: Atlético de Madrid confirma que su estrella seguirá haciendo historia con el club

El Atlético de Madrid ha anunciado que su capitán, Koke, seguirá haciendo historia con los rojiblancos tras renovar su contrato hasta el 30 de junio de 2027.

El club lo anunció en un comunicado oficial: «Nuestro capitán seguirá vistiendo los colores rojiblancos durante toda la temporada 2026-27, que arranca el fin de semana del 16 de agosto».

Debutó el 19 de septiembre de 2009 y, desde entonces, ha jugado 740 partidos con la camiseta número 6, marcando 50 goles y dando 122 asistencias.

Además, es uno de los jugadores más laureados del club: ha conquistado ocho títulos (dos Ligas, una Copa del Rey, dos Ligas Europa, dos Supercopas de Europa y una Supercopa de España).

Solo Adelardo, con diez títulos, tiene más.

Concluyó: «Jorge Resurrección seguirá luciendo el brazalete con la valentía y determinación que le caracterizan. La leyenda continúa. ¡Enhorabuena, Koke!».

Su contrato tenía una cláusula de prórroga al alcanzar un número de partidos, condición que ya cumplió, según adelantó Mundo Deportivo.

Su próximo reto, más allá de ganar un título relevante, será llegar a los 800 partidos con el Atlético tras superar los 700 la pasada temporada.

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