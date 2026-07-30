La Confederación Asiática de Fútbol resolvió el futuro de las fases finales de la Liga de Campeones de Asia de Élite, después de conceder a Arabia Saudí el derecho a organizar el torneo durante tres temporadas adicionales hasta el año 2029, en un paso que refleja la gran confianza en las capacidades organizativas del Reino tras el éxito logrado en las dos ediciones anteriores.

La Confederación Asiática reveló en un comunicado oficial, la mañana de este jueves, que la Oficina Ejecutiva de la Confederación ratificó en su reunión la confirmación de que Arabia Saudí albergará las fases finales del torneo continental durante las temporadas 2026-2027, 2027-2028 y 2028-2029.

Esto llega después de que la aprobación otorgada en diciembre de 2023 fuera provisional, antes de convertirse en una designación permanente.

La Confederación Asiática atribuyó esta decisión al éxito organizativo que el Reino logró al albergar las ediciones 2024-2025 y 2025-2026, lo que reforzó su convicción de mantener la celebración de las finales en territorio saudí.

El Al-Ahli saudí se adjudicó las dos ediciones anteriores del torneo continental, a costa del Kawasaki Frontale y del Machida Zelvia japoneses, respectivamente.

La Confederación Asiática también aprobó la introducción de modificaciones en el sistema de la Liga de Campeones de Asia de Élite a partir de la temporada 2026-2027, en consonancia con la participación de 32 equipos en el torneo.

El nuevo sistema contemplará la adopción de 4 niveles en el sorteo en lugar de dos, de modo que cada equipo disputará dos partidos ante clubes de cada nivel.

Asimismo, los partidos de la última jornada de la fase de liga se celebrarán en un horario unificado dentro de las zonas Este y Oeste, con el objetivo de reforzar el principio de igualdad de oportunidades entre todos los clubes.

Lee también:

¿Cuál es el nuevo sistema de la Liga de Campeones de Asia de Élite 2026-2027?

Japón se impone a Jordania y Catar

En un contexto relacionado, la Oficina Ejecutiva designó oficialmente a Japón para albergar las finales de la Copa Asiática Sub-23 de 2028, que constituirán también la fase de clasificación asiática que dará acceso a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

La elección de Japón se produjo tras la competencia con las candidaturas presentadas por Jordania, Kirguistán, Catar y Uzbekistán.

Los Emiratos Árabes Unidos se habían retirado de la carrera por la organización con anterioridad.

La Confederación Asiática explicó que la candidatura japonesa obtuvo la preferencia gracias a la disponibilidad de las instalaciones deportivas y a la reducción de los riesgos operativos, además de tener en cuenta el principio de diversidad geográfica en la organización de los torneos continentales.