La Confederación Asiática de Fútbol anunció este martes la reprogramación de la fase final de la Copa Asiática 2027, prevista para disputarse en Arabia Saudí, que ahora se celebrará entre el 23 de diciembre de 2027 y el 21 de enero de 2028, en lugar de su fecha anterior, que estaba fijada entre el 7 de enero y el 5 de febrero de 2027.

La Confederación Asiática señaló, en un comunicado en su página oficial: «Tras amplias discusiones y estrechas consultas con el Comité Organizador Local de la Copa Asiática Arabia Saudí 2027 y la Federación Saudí de Fútbol, la Confederación Asiática de Fútbol confirmó que la próxima edición de la joya de los torneos del continente, que originalmente estaba previsto celebrar entre el 7 de enero y el 5 de febrero de 2027, se disputará ahora entre el 23 de diciembre de 2027 y el 21 de enero de 2028».

Y añadió: «El Comité Organizador de la Copa Asiática de la Confederación Asiática de Fútbol ha aprobado la reprogramación del torneo más destacado de selecciones nacionales, a la luz de las circunstancias actuales y de los acontecimientos que vive la región, así como de las posibles consideraciones derivadas relativas a los dispositivos de viaje y los aspectos logísticos, y las nuevas fechas del torneo serán presentadas a la Federación Internacional de Fútbol para obtener su aprobación».

Y prosiguió: «Esta decisión se produce como resultado de las circunstancias extraordinarias que impiden organizar y celebrar el torneo conforme al calendario original, lo que ha hecho necesario su aplazamiento en beneficio de todas las selecciones participantes, los responsables, los aficionados y todas las partes interesadas».

Y continuó: «La Confederación Asiática de Fútbol elogia el compromiso de la Federación Saudí de Fútbol y del Comité Organizador Local de ofrecer un torneo de talla mundial a los jugadores y aficionados del continente».

Y agregó: «La Confederación Asiática seguirá trabajando estrechamente con el Comité Organizador Local, las federaciones nacionales miembros participantes, sus distinguidos patrocinadores, sus socios de retransmisión y socios comerciales y todas las partes interesadas, con el fin de organizar un torneo excepcional acorde con la categoría de la más prestigiosa competición de selecciones nacionales masculinas de Asia, y con la excelencia operativa asociada a ella, reduciendo al mínimo posible el impacto del aplazamiento».

Y concluyó: «Se anunciarán más actualizaciones a través de los canales oficiales de la Confederación Asiática de Fútbol».