Oficial: Amrabat ficha por un gigante europeo

Sofyan Amrabat, estrella de la selección de Marruecos, se ha incorporado a las filas de uno de los grandes clubes de Europa durante el actual mercado de fichajes veraniego.

El Ajax de Ámsterdam ha anunciado que alcanzó un acuerdo oficial para incorporar al internacional marroquí Sofyan Amrabat en un traspaso libre, después de la rescisión de su contrato con su anterior club, el Fenerbahçe.

Amrabat, de 30 años, firmó su contrato con el Ajax, que entró en vigor de forma inmediata y se prolongará hasta el 30 de junio de 2028.





Amrabat comenzó su carrera en el Utrecht, antes de jugar más tarde en los Países Bajos con la camiseta del Feyenoord, para después marcharse al extranjero.

El jugador vivió experiencias sucesivas con el Club Brujas, el Hellas Verona, la Fiorentina, el Manchester United y el Fenerbahçe.

Durante la temporada pasada, Amrabat jugó en España con el Real Betis, y el internacional de 30 años participó recientemente por tercera vez en un Mundial con la selección de Marruecos.

Jordi Cruyff, director técnico del Ajax, declaró: "Estamos muy contentos de haber podido fichar a Sofyan. Es fuerte físicamente, tiene grandes cualidades con el balón y posee una amplia experiencia internacional. Además, conoce bien la liga neerlandesa, por lo que esperamos que se adapte rápidamente. Con su fichaje, obtenemos al jugador con las características que estábamos buscando exactamente".



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