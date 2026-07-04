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Al Nassr vs Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Oficial: Al-Hilal le quitó el fichaje de Al-Mustaqbal a los grandes

Fichajes
Al Hilal
1ª División
Arabia Saudí

El entrenador comienza su andadura en el mercado de fichajes

El Al-Hilal anunció el fichaje de una de las jóvenes promesas del fútbol saudí tras una reñida pugna con otros grandes clubes.

El club emitió un comunicado para confirmar el fichaje del centrocampista Abdullah Al-Anzi, procedente del Al-Fateh, con un contrato de cinco temporadas.

El acuerdo se cerró tras completar todos los trámites, y el jugador se convierte en una de las apuestas del club para los próximos años.

La directiva busca un centro del campo técnico y con margen de crecimiento, capaz de sostener el ritmo de competiciones nacionales y continentales.

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Al-Anzi, uno de los talentos más destacados del Al-Fateh, llamó la atención por su regularidad y buen nivel, lo que despertó el interés de varios clubes antes de que el Al-Hilal cerrara su fichaje.

La directiva azul ve en los fichajes jóvenes una inversión de futuro que ofrece al cuerpo técnico más variantes para competir en todas las frentes.

Se espera que se una a los entrenamientos en los próximos días, con la mira puesta en ganarse un lugar y aportar al equipo en las próximas temporadas.

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