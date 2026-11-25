Cómo ver el OFI Creta vs Anderlecht con una VPN

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Previa del partido

Europa League - Jornada 5 26 nov 2026 - 15:00 Pankritio Stadium

El OFI Creta recibe al Anderlecht en el estadio Pankritio en un partido de la fase de liga de la Europa League. Los dos equipos, separados por un solo puesto en la clasificación, se enfrentan en Creta.

El OFI llega tras perder por 2-0 ante el Panathinaikos en la Superliga el 22 de noviembre. Antes había empatado sin goles contra el Atromitos y ganado a domicilio al Hapoel Beer Sheva en la Europa League.

El equipo de Christos Kontis ha logrado victorias este mes tanto en Europa como en la liga. El otro tropiezo reciente fue la derrota ante el AE Larissa en la Copa a finales de octubre.

El Anderlecht llega tras imponerse por 1-0 al OH Leuven en liga el 22 de noviembre. El equipo de Vitor Bruno también venció por 2-0 al Salzburg en la Europa League a principios de mes.

El club belga empató 1-1 con el Club Brugge y goleó 4-1 al Westerlo, aunque la derrota por 4-0 ante el Gent en octubre refleja la irregularidad de sus resultados.

El OFI ocupa el 16.º puesto en la clasificación de la Europa League y el Anderlecht, el 15.º, por lo que ambos ven este partido como una oportunidad para escalar posiciones.

Aquí tienes todo lo que necesitas saber para ver el partido, incluidos el horario de inicio y los detalles de la retransmisión en directo.

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