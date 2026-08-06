Como anunciaron oficialmente los blancos este jueves por la noche, Vinicius ha ampliado su contrato, que expiraba en 2027. El brasileño se ha comprometido con el Real por cinco años más, hasta 2032.

Las negociaciones sobre el nuevo contrato de Vinicius se prolongaron durante el último año y medio. Según se desprende, fueron las exigencias económicas del atacante las que se revelaron como un obstáculo en las conversaciones. Según un informe reciente de The Athletic, el punto decisivo fue una prima de firma que Vinicius deseaba, pero que el Real no quería garantizarle.

Si finalmente se acordó algún pago extra por la firma del nuevo contrato al internacional brasileño, sigue sin estar claro, aunque parece poco probable. Y es que el Real habría dejado claro recientemente a Vinicius que la oferta presentada ya no sería mejorada.

Sigue en el Real Madrid: el Arsenal habría pujado con intensidad por Vinicius Junior

Tras el regreso del jugador de 26 años de sus vacaciones por el Mundial a comienzos de semana, se produjeron conversaciones decisivas con el nuevo entrenador Jose Mourinho y otros responsables deportivos del subcampeón de España. El mensaje de los madrileños fue claro: o Vinicius renovaba o, le gustara o no, había que plantearse venderlo este verano. Porque, de no haber renovado la estrella de la Selecao, el próximo año habría quedado libre. Un escenario que el Real, naturalmente, quería evitar a toda costa.





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Mientras tanto, el Arsenal había especulado recientemente con un fichaje de Vinicius. Los ingleses habrían estado dispuestos a convertir al regateador en el jugador mejor pagado de la historia del club. Hace poco, incluso el entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, se habría puesto en contacto personalmente con Vinicius para convencerlo de un cambio a Londres.

Sin embargo, eso no sucederá y Vinicius seguirá deslumbrando en el Bernabéu. En 2018 llegó de Flamengo a Madrid y desde hace años figura entre los pilares absolutos del Real. El anuncio de la renovación de Vinicius se produjo, además, apenas unas horas después de la oficialización del fichaje de Yan Diomande. Con el marfileño de 19 años, que llega procedente del RB Leipzig por hasta 140 millones de euros, los hombres de la capital española suman otra opción de primer nivel para las bandas en la plantilla.