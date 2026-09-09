Ødegaard también vale su peso en oro para el Arsenal en la Champions League

El Arsenal ha comenzado de forma excelente su aventura en la Liga de Campeones. El finalista derrotado de la pasada temporada ganó este miércoles por 0-1 en su visita al Nápoles. Noa Lang fue baja por motivos disciplinarios en el conjunto local.

Ambos equipos buscaron el ataque desde el principio. David Raya tuvo que intervenir un par de veces ante disparos de jugadores del Arsenal. En el otro lado, Mikel Merino desaprovechó una ocasión clarísima: su cabezazo a bocajarro fue detenido por el guardameta Alex Meret.

Bukayo Saka lo intentó con una media chilena, mientras que el extremo falló más tarde en una posición prometedora dentro del área. Por parte del Nápoles, Kevin De Bruyne estuvo muy activo en ataque, aunque no se pudieron anotar goles.

Saka recibió un pase al espacio poco antes del descanso y parecía que iba a marcar el 0-1. Sin embargo, su disparo se marchó por encima de la portería italiana. Así pues, el marcador era de 0-0 cuando Nápoles y Arsenal se fueron al vestuario. Unos minutos después del descanso, Piero Hincapié, incorporado al ataque, fue frenado in extremis cuando el Arsenal aumentó la presión.

Fue un encuentro emocionante tras el descanso, aunque siguieron sin llegar los goles. El Arsenal tuvo en un momento dado un 60 por ciento de posesión, pero eso no se tradujo en el gol inicial. Mientras tanto, Mikel Arteta no dejaba de animar a su equipo desde la banda. Noni Madueke sustituyó a Saka cuando quedaba un cuarto de hora.

Poco después volvió a ser Martin Ødegaard quien resultó decisivo para el Arsenal: el capitán sacó un durísimo disparo desde la frontal del área y vio cómo el balón entraba en la portería tras pegar en el poste. Un duro golpe para el Nápoles mientras el tiempo corría en el tramo final.

El Arsenal debió sentenciar el duelo, pero Madueke falló en un contragolpe solo ante Meret. En el rechace, un disparo fue sacado bajo palos. No le salió caro a los visitantes, mientras Kai Havertz aún marcó en posición de fuera de juego. Los tres puntos viajan a Londres.