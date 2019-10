Odegaard: "Desde el Real Madrid me escriben por mi buen comienzo de Liga"

"Tengo contacto con ellos. Me han dicho que están contentos", aseveró el joven jugador de la Real Sociedad, rival de España el sábado en Noruega.

La Selección de visita el próximo sábado (20:45 horas, TVE) a Noruega, buscando sellar su boleto a la 2020. Y una de las grandes figuras que tendrá el conjunto nórdico es Martin Odegaard, joven estrella del que actualmente juega cedido en la .

Precisamente Odegaard, que fue reconocido como el jugador del mes de septiembre en , habló para Eurosport Noruega y admitió que los blancos están en contacto con él y se alegran de su gran momento en el fútbol español.

"Tengo contacto con el Real Madrid. A veces me escriben. Me cuenta cómo me ve. Ahora me han felicitado y alabado mi buen comienzo de Liga, me han dicho que están contentos", aseveró.

"La Real Sociedad y su equipo técnico es quien me marca el camino. En lo que se refiere a decirme aspectos tácticos del juego se centra más la gente de la Real", añadió.

Sobre su regreso a la Casa Blanca, explicó: "La idea es respetar el contrato y la cesión. Tengo contrato con la Real Sociedad ahora y estoy contento en el equipo. Así es como quiero que sea hasta el final de la cesión".

Sobre el choque con La Roja, dijo que será "especial jugar contra Sergio Ramos", y se sinceró: "No creo que España esté muy preocupada por mí. Les conozco y sé que van a intentar hacer su juego. A España no le afecta demasiado contra quien juegan. No creo que estén pensando en mí o en Noruega en ese sentido".