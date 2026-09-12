Oddo: «Modric en mi Milan no habría sido siempre titular. Amorim merece tiempo, pero no está para el Scudetto»

Massimo Oddo, doble ex de la Lazio y del Milan, comentó de cara al partido del Olímpico, previsto para las 18:00:





«Será un encuentro de alto nivel. En este momento la Lazio está jugando con un centro del campo de tres, así que seguramente tendrá superioridad numérica ahí en medio. El Milan deberá estar atento para no partirse y no dejar a los rivales el tres contra dos, y a su vez intentará generar densidad con líneas juntas».









«Modric es un campeón, uno de los últimos de su generación, y también habría encajado en mi Milan. No sé si habría sido siempre titular porque habría tenido que competir con Pirlo. Cissé, en cambio, es un perfil muy interesante, un joven que mostró grandes cosas la temporada pasada y que está siguiendo por el mismo camino en un equipo más laureado y en una categoría superior. Tiene una gran personalidad porque cuando entra no le teme a nada: intenta la jugada, el giro, el regate y corre detrás de todos. Esto es, sin duda, una señal muy positiva. Tiene calidad y todos esperamos que crezca aún más, y si Cissé no es llamado a la selección, no sé quién puede ser convocado. Yo creo que hay muchos jóvenes italianos: deben crecer y adquirir experiencia, pero en este momento Cissé es uno al que hay que seguir muy de cerca. Mancini siempre ha tenido muy buen ojo para los jóvenes».





«Ramos es un delantero que cada año ha aportado lo suyo a los equipos en los que ha estado, incluido el PSG, dos veces campeón en la Champions. Así que apuesto a que también lo hará con el Milan».





«Rino es un amigo y un profesional que siempre ha sabido quién es. Con él, la Lazio ha empezado muy bien este año, pero tenía pocas dudas porque Gattuso es un luchador y probablemente se siente más cómodo en estas situaciones en las que hay que interpretar las dificultades, más que en momentos de “algodón”. En los momentos complejos logra tirar del equipo, mantenerlo al margen de lo que son los problemas extradeportivos».





«La propuesta de Amorim me gusta porque es una propuesta propositiva: es decir, palabras e ideas. Tenemos delante a un entrenador que querría un Milan agresivo, que domine el juego. Para llegar a ver algo concreto hace falta tiempo: hubo algún destello en los dos primeros partidos, mientras que contra la Juventus mucho menos. Es normal porque ahora los equipos están en fase de construcción y los veredictos de las primeras jornadas de la Serie A son poco indicativos. Amorim necesita inculcar su ideología futbolística y no puede conseguirlo en dos meses. El ejemplo más claro es la Roma, que con Gasperini empezó a ir fuerte después de un tiempo. Por ahora no veo a un Milan de Scudetto, pero depende del crecimiento que tenga, no tanto a nivel individual, sino como colectivo».





«Llegué en enero de 2007 y en la liga el equipo no estaba yendo bien. Nadie esperaba que conquistáramos la Champions y, en cambio, hicimos partidos increíbles contra el Bayern de Múnich, el Manchester United y en la final contra el Liverpool»







