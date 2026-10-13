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Oddo: «Inzaghi no tenía una cualidad como futbolista»

AC Milán

Massimo Oddo, exjugador y entrenador del AC Milan, habló en un largo e interesante pódcast de Rompipallone. En un breve fragmento, el campeón del mundo en 2006 y de Europa en 2007 con el Milan contó una divertida anécdota sobre su excompañero de equipo y gran amigo Filippo Inzaghi, actual entrenador del Palermo. Estas fueron sus palabras:


«Pippo (Inzaghi) no tenía ninguna cualidad como futbolista, ninguna. Era astuto e inteligente. Como no sabía regatear, corría y te tiraba el balón ahí, entre los pies, porque sabía que, tarde o temprano, volvería a encontrárselo delante mientras corría».


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«Pippo tenía una cara de esas que dan ganas de darle una bofetada, pero en el buen sentido. A lo mejor jugabas todo el partido fuera de casa, sufriendo muchísimo, y él no daba una. Luego, en el minuto 92, conseguía marcar y hacerte ganar el partido».

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