João Félix, estrella del Al-Nassr saudí, escribió una nueva página en la historia de la selección de Portugal, a costa de su compañero y capitán Cristiano Ronaldo.

La selección de Portugal se impuso a su homóloga danesa por 4-2, en el partido que enfrentó a ambos el jueves en el estadio Parken de Copenhague, capital de Dinamarca, en la tercera jornada de la fase de grupos de la Liga de Naciones de la UEFA.

El cuarto gol llegó en el minuto 87 del encuentro, obra de João Félix, después de que convirtiera un centro raso de Diogo Dalot en gol con un potente disparo.

Según la cuenta de estadísticas «MisterChip» en la red social «X», es la primera vez en la carrera de João Félix que logra marcar en 3 partidos consecutivos con la selección de Portugal.

Félix marcó un gol contra Gales y otro frente a Noruega, antes de su tanto ante Dinamarca, en los 3 primeros partidos bajo la dirección de Jorge Jesus, quien fue su entrenador en el Al-Nassr.

El gol le dio a Portugal una victoria histórica en ausencia de Ronaldo, quien abandonó la concentración en Dinamarca la noche del miércoles, tras las declaraciones de Jorge Jesus en las que habló de la discrepancia que hubo entre ambos por su no participación en el pasado partido ante Noruega.

Según la cadena «StatsFoot», es la primera vez en 18 años que la selección de Portugal marca 4 goles como visitante en un solo partido sin la participación de Ronaldo, concretamente desde el encuentro ante Malta el 6 de septiembre de 2008.

La selección de Portugal firma una trayectoria destacada hasta ahora en la Liga de Naciones de la UEFA, al sumar 9 puntos con 3 victorias ante Gales, Noruega y Dinamarca, sin ceder en ningún partido bajo la dirección de Jorge Jesus.

Los hombres de Jesus disputarán un nuevo partido el próximo domingo ante Noruega, en la cuarta jornada de la Liga de Naciones de la UEFA, donde la victoria significaría la clasificación directa a las semifinales, sin tener que esperar a las dos últimas jornadas.