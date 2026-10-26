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Ocurre constantemente: Hakimi aparece y Vinícius en una posición sorprendente; se anuncia la clasificación de los candidatos al Balón de Oro 2026

K. Mbappe
L. Yamal
H. Kane
L. Messi
J. Bellingham
Pau Cubarsí
B. Fernandes
M. Cucurella
A. Hakimi
D. Rice
O. Dembele
K. Kvaratskhelia
N. Mendes
M. Olise
S. Mane
Vinicius Junior
Vitinha
F. Torres
Fabián Ruiz
Rodri
W. Saliba
Lautaro Martínez
E. Haaland
Luis Díaz
Francia
España
Inglaterra
Argentina
Portugal
Marruecos
Georgia
Senegal
Brasil
Noruega
Colombia

Conoce la clasificación de los candidatos al Balón de Oro

La capital británica, Londres, acoge este lunes la gala del Balón de Oro de 2026, en medio de una expectación mundial por conocer al ganador del premio, con el anuncio de los nombres de los treinta candidatos de forma sucesiva y en orden descendente, hasta el comienzo de la ceremonia a las nueve de la noche, hora de La Meca.

Las mayores estrellas del fútbol compiten por el galardón, y el francés Kylian Mbappé, estrella del Real Madrid, el español Lamine Yamal, extremo del Barcelona, y el inglés Harry Kane, delantero del Bayern Múnich, figuran entre los principales candidatos a conquistar el Balón de Oro.

Por quinta vez en la historia del premio, se tomarán como referencia los resultados de la temporada futbolística en lugar del año natural para determinar al ganador, de modo que el periodo durante el cual se contabilizan los logros de los jugadores se extiende desde el 3 de agosto de 2025 hasta el 19 de julio de 2026, abarcando así las principales competiciones y acontecimientos de la temporada.

La revista France Football, responsable del premio del Balón de Oro, ha anunciado la clasificación de los candidatos al galardón, comenzando desde el puesto treinta hasta el puesto once.

Actualmente, 10 jugadores compiten por decidir los puestos restantes, cuyos nombres está previsto que se anuncien en la gala, y son: Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia, Michael Olise, Fabián Ruiz, Rodri, Lionel Messi, Erling Haaland, Harry Kane, Kylian Mbappé y Lamine Yamal.

Clasificación de los candidatos al Balón de Oro 2026


Posición

Jugador

Club

Selección

29

Sadio Mané

Al Nassr

Senegal

29

William Saliba

Arsenal

Francia

28

Julián Quiñones

Al Qadsiah

México

27

Bruno Fernandes

Manchester United

Portugal

26

Dayot Upamecano

Bayern Múnich

Francia

25

Marquinhos

Paris Saint-Germain

Brasil

24

Luis Díaz

Bayern Múnich

Colombia

23

Nuno Mendes

Paris Saint-Germain

Portugal

22

Lautaro Martínez

Inter de Milán

Argentina

21

Gabriel

Arsenal

Brasil

20

Willian Pacho

Paris Saint-Germain

Ecuador

19

João Neves

Paris Saint-Germain

Portugal

18

Marc Cucurella

Real Madrid

España

17

Vinícius Júnior

Real Madrid

Brasil

16

Ferran Torres

Barcelona - Paris Saint-Germain

España

15

Declan Rice

Arsenal

Inglaterra

14

Vitinha

Paris Saint-Germain

Portugal

13

Achraf Hakimi

Paris Saint-Germain

Marruecos

12

Pau Cubarsí

Barcelona

España

11

Jude Bellingham

Real Madrid

Inglaterra

10




9




8




7




6




5




4




3




2




1






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