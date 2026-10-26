La capital británica, Londres, acoge este lunes la gala del Balón de Oro de 2026, en medio de una expectación mundial por conocer al ganador del premio, con el anuncio de los nombres de los treinta candidatos de forma sucesiva y en orden descendente, hasta el comienzo de la ceremonia a las nueve de la noche, hora de La Meca.

Las mayores estrellas del fútbol compiten por el galardón, y el francés Kylian Mbappé, estrella del Real Madrid, el español Lamine Yamal, extremo del Barcelona, y el inglés Harry Kane, delantero del Bayern Múnich, figuran entre los principales candidatos a conquistar el Balón de Oro.

Por quinta vez en la historia del premio, se tomarán como referencia los resultados de la temporada futbolística en lugar del año natural para determinar al ganador, de modo que el periodo durante el cual se contabilizan los logros de los jugadores se extiende desde el 3 de agosto de 2025 hasta el 19 de julio de 2026, abarcando así las principales competiciones y acontecimientos de la temporada.

La revista France Football, responsable del premio del Balón de Oro, ha anunciado la clasificación de los candidatos al galardón, comenzando desde el puesto treinta hasta el puesto once.

Actualmente, 10 jugadores compiten por decidir los puestos restantes, cuyos nombres está previsto que se anuncien en la gala, y son: Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia, Michael Olise, Fabián Ruiz, Rodri, Lionel Messi, Erling Haaland, Harry Kane, Kylian Mbappé y Lamine Yamal.

Clasificación de los candidatos al Balón de Oro 2026





Posición Jugador Club Selección 29 Sadio Mané Al Nassr Senegal 29 William Saliba Arsenal Francia 28 Julián Quiñones Al Qadsiah México 27 Bruno Fernandes Manchester United Portugal 26 Dayot Upamecano Bayern Múnich Francia 25 Marquinhos Paris Saint-Germain Brasil 24 Luis Díaz Bayern Múnich Colombia 23 Nuno Mendes Paris Saint-Germain Portugal 22 Lautaro Martínez Inter de Milán Argentina 21 Gabriel Arsenal Brasil 20 Willian Pacho Paris Saint-Germain Ecuador 19 João Neves Paris Saint-Germain Portugal 18 Marc Cucurella Real Madrid España 17 Vinícius Júnior Real Madrid Brasil 16 Ferran Torres Barcelona - Paris Saint-Germain España 15 Declan Rice Arsenal Inglaterra 14 Vitinha Paris Saint-Germain Portugal 13 Achraf Hakimi Paris Saint-Germain Marruecos 12 Pau Cubarsí Barcelona España 11 Jude Bellingham Real Madrid Inglaterra 10





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