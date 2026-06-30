Ocho Mundiales de sufrimiento... ¿Conseguirá Aguirre liberar a México de su complejo?

El seleccionador Javier Aguirre carga con las esperanzas de México, pero se topa con un historial adverso: la selección no ha superado el cuarto partido en los últimos ocho Mundiales.

La presión aumenta porque México, junto con Estados Unidos y Canadá, es anfitrión del torneo y porque la selección cayó en octavos en siete ediciones seguidas. y la decepción se agravó en Catar 2022, donde ni siquiera superó la fase de grupos.

Desde el Mundial de 1994 en Estados Unidos, la selección mexicana no ha podido romper la barrera de los octavos. Desde entonces, el objetivo mínimo ha sido alcanzar el llamado «quinto partido», meta que ahora exige vencer a Ecuador mañana sábado a las 04:00 hora de La Meca.

La racha de fracasos de México es amarga y prolongada: tras la conmoción de quedar eliminada en la fase de grupos del último Mundial, la historia presenta una lista de derrotas en octavos que el diario «Marca» ha puesto de relieve: México cayó en octavos en el Mundial de Rusia 2018 ante Brasil (2-0), en Brasil 2014 ante Holanda (2-1), en Sudáfrica 2010 ante Argentina (3-1) y, de nuevo, en Alemania 2006 (2-1). En Corea-Japón 2002 perdió contra Estados Unidos (2-0), en Francia 1998 cayó ante Alemania (2-1) y en 1994 quedó eliminada en octavos tras perder por penaltis contra Bulgaria, aunque no jugó en 1990.

Con este bagaje, el rival de México en dieciseisavos no tranquiliza a la afición. Pese a que México llega con pleno de victorias, como una de las tres selecciones que lograron el pase con tres triunfos (junto a Francia y Argentina), el sorteo ha dejado una sensación de mala suerte. Ecuador, tercera de su grupo, el más complicado junto con Suecia entre los terceros.

La afición mexicana, entusiasmada, quiere superar esta ronda y dejar atrás el histórico «complejo del cuarto partido», aunque ganar no les clasificaría directamente para cuartos, pues este Mundial incluye una ronda extra de 32 equipos.

La única vez que México llegó a cuartos fue como anfitrión: en 1970 (cuando perdió 4-1 contra Italia en un torneo de 16 equipos sin octavos) y la segunda en 1986, eliminada por Alemania Occidental en penaltis en cuartos.