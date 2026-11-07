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JJ Gabriel, promesa de la cantera del Manchester United, ha dejado clara su preferencia por el Real Madrid frente a su archirrival Barcelona y aspira a ganar el Balón de Oro en el futuro. El talento inglés de 16 años ya realiza sesiones de entrenamiento individual en la capital española mientras el Real Madrid trabaja para cerrar su incorporación al Castilla, su equipo filial.

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El adolescente inglés busca dar el salto a España

Gabriel ha pasado los últimos días instalándose en Madrid tras dejar de acudir a Carrington, aunque sigue inscrito oficialmente en el club de la Premier League. Después de entrenarse inicialmente en Cataluña, el adolescente se trasladó a la capital para trabajar cada mañana con un entrenador personal y completar sesiones de gimnasio por la tarde. Mientras tanto, su agente, Ali Barat, nombrado recientemente, está ultimando los términos del contrato con el gigante de LaLiga y buscando alojamiento para la familia.

El joven expone sus ambiciosos objetivos profesionales

En España le acompañan su padre y su mentor deportivo, Joe O'Cearuill, exfutbolista profesional que ha guiado sus primeros pasos. El joven está convencido de haber elegido el destino adecuado para su desarrollo. Cuando el diario español MARCA le preguntó por qué le atraía más la capital que el Barcelona, Gabriel sonrió y respondió: «Obviamente, Madrid».

Nacido en 2010 y recién cumplidos los 16 años, el prometedor futbolista inglés rechazó una lucrativa oferta de renovación y un palco privado en el proyectado nuevo estadio de Old Trafford para ponerse a prueba en el extranjero. Antes de marcharse del entrenamiento, el delantero explicó cuál es su gran objetivo personal en el fútbol: «Mi sueño es ganar el Balón de Oro».

Al nuevo talento le espera un paso por el Castilla

Una vez se cierre su contrato, el gigante español planea incorporar al atacante a su filial, el Castilla, para que siga la misma trayectoria de desarrollo que recorrieron Vinicius Junior y Federico Valverde antes de llegar al primer equipo. Sin embargo, los obstáculos administrativos le impedirán jugar con su nuevo club en la UEFA Youth League de esta temporada, competición en la que debutó con un triplete.

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Como el United aún mantiene su inscripción federativa pese a que ya no asiste a las sesiones habituales de la cantera, el delantero no puede disputar competiciones juveniles europeas con el Real Madrid esta temporada. Ese vínculo administrativo sigue siendo el principal motivo por el que se retrasa su presentación oficial, aunque alcanzó la edad requerida hace varias semanas.

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Su pasaporte permite la inscripción en invierno

Según el artículo 19 del reglamento de traspasos de la FIFA, el pasaporte irlandés de Gabriel le permite trasladarse dentro de Europa a los 16 años pese a proceder de una federación ajena a la UE. Por ello, fuentes cercanas al adolescente indican que probablemente habrá que esperar a la apertura del mercado de fichajes de enero para su inscripción y anuncio oficial. El United estudia ahora sus opciones legales, ya que solo recibiría 350.000 libras en concepto de compensación por formación.