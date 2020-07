Oblak: la cantinela eterna y el manual de primero de cholismo

Los aficionados del se conocen la historia de memoria. La cantinela es la de siempre: Acaba la temporada, es verano, época de fichajes y por lo tanto, no hay día en que un medio de comunicación, nacional o extranjero, no publique que un jugador del Atleti se va a ir a otro club. Algunas veces pasa, pero la mayoría no acaba sucediendo. El penúltimo episodio de esta "tradición" para los atléticos es Jan Oblak. Acapara titulares y portadas en . Es época de rumores y de fichajeo. Nada nuevo bajo el sol. Lo raro séría que no le llovieran ofertas.

Hace días, se le vinculaba al , porque Frank Lampard parece estar descontento con Kepa y busca guardameta. Los hay que consideran que el Chelsea sería capaz de orquestar una operación donde metan a Kepa en un intercambio con Oblak, ofreciendo casi 50 millones de libras al Atlético. Roman Abramovich está armando un equipazo y como tiene el dinero por castigo, podría llegar a plantearse pagar la cláusula de Oblak. Hay más. Hoy los tabloides ingleses añaden el interés del United. ¿El motivo? El descontento con David De Gea, al que, según algunos periodistas ingleses, podrían incluir en un intercambio con Oblak. También dejan caer que se plantearían vender a De Gea y pagar la cláusula por Oblak. Un tinto de verano.

¿Cuál es el problema? Que el Atleti no quiere vender. Por más interés que tengan el Chelsea, el United, el City, el , el Tranmere Rovers o el , por más dinero que tengan esos clubes y por más que pudieran pagar la cláusula íntegra de Jan, que asciende a 120 millones de euros, tendrían que tener el "OK" del jugador. En el Atleti, a día de hoy (CC:@lalibreta), consideran al meta un jugador intransferible. Salvo que Oblak salga y diga públicamente que quiere irse, los atléticos deben echar mano del libro de texto que se entrega en primero de cholismo: "No consuman". Circulen.

Rubén Uría