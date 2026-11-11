«¡Objetivos más altos de lo esperado!»: Grecia, invicta, lista para sorprender a Países Bajos en un duelo en lo alto de la tabla

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El seleccionador de Grecia, Ivan Jovanovic, ha instado a su equipo a aprovechar una oportunidad histórica mientras se prepara para los decisivos partidos de la Liga de Naciones de la UEFA contra Países Bajos y Serbia. Tras una sorprendente campaña, Grecia sigue invicta y comparte el liderato del Grupo A2 con Países Bajos.

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La invicta Grecia aspira a un final histórico en la Nations League

El seleccionador de Grecia, Ivan Jovanovic, afronta una ventana internacional decisiva: su equipo cerrará la fase de grupos de la UEFA Nations League ante Países Bajos y Serbia. Grecia se ha convertido en la revelación del Grupo A2 y ocupa la segunda posición con ocho puntos en cuatro partidos, los mismos que el líder, Países Bajos.

El equipo de Jovanovic sigue invicto en la competición tras vencer 2-1 a Serbia, lograr una histórica victoria por 1-0 ante Alemania y empatar 2-2 con Países Bajos.

Jugadores destacados como Vangelis Pavlidis, Christos Tzolis y Dimitrios Kourbelis han situado a Grecia en la lucha por una inesperada plaza en cuartos de final.

Jovanovic apunta a objetivos más ambiciosos, empezando por el duelo ante Países Bajos

En declaraciones al canal oficial de la EPO, Jovanovic subrayó que su equipo debe aprovechar la base que construyó en las primeras jornadas, con especial atención al gran duelo ante Países Bajos del 13 de noviembre.

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«Nos quedan estos dos últimos partidos. Creo que estamos en una muy buena posición en la clasificación, pero es muy importante que respondamos en estos dos últimos encuentros», afirmó Jovanovic. «Es algo que creamos durante los primeros partidos. Una oportunidad para aspirar, quizá, a objetivos más ambiciosos de los que esperábamos al comienzo del proceso».

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Al recordar el anterior empate 2-2 ante Países Bajos, añadió: «Es importante que respondamos bien y quizá mejor que en partidos anteriores. Tenemos más experiencia sobre el potencial de nuestros rivales».

La incorporación de Koutsoupias amplía las opciones en el centro del campo

Jovanovic también abordó la elección de la plantilla y explicó la convocatoria del centrocampista Ilias Koutsoupias como parte del esfuerzo continuo por integrar en la selección a futbolistas griegos que juegan en el extranjero.

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«En los últimos años ha habido bastantes caras nuevas en la selección nacional», explicó Jovanovic. «Hay griegos que juegan en otros países, los seguimos y, cuando consideramos que ha llegado el momento de verlos, lo hacemos».

Al valorar a Koutsoupias, el entrenador señaló: «Especialmente en algunas posiciones en las que quizá necesitemos más opciones, como el centro del campo. Es un chico que lleva bastante tiempo probando suerte en el extranjero, se esfuerza, está a buen nivel, creo que merece la oportunidad y por eso está con nosotros».

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Dos partidos decisivos para definir la clasificación del Grupo A2

Grecia iniciará la última ventana como anfitriona de Países Bajos el 13 de noviembre, en un partido que podría decidir el primer puesto del Grupo A2, antes de viajar para enfrentarse a Serbia el 16 de noviembre.

Jovanovic advirtió contra el exceso de confianza, aunque mantuvo el optimismo sobre la progresión de la plantilla.

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«Sin sobrevalorarnos, por supuesto, pero siempre con una actitud positiva ante las cosas y ante los objetivos que puedan surgir después de estos partidos», concluyó Jovanovic. «Es importante que sigamos igual de concentrados para poder completarlo de la mejor manera posible».