La estrella del Bayern de Múnich sigue acaparando la atención en Alemania desde el inicio de la temporada, con unas estadísticas excepcionales que lo han convertido en la pieza clave de la plantilla del gigante bávaro este año. El exjugador del Crystal Palace ha cuajado una temporada «de ensueño» hasta la fecha, con 16 goles y 28 asistencias en solo 40 partidos.

Estos niveles han impresionado tanto a los expertos como a la afición, pero los mayores elogios han venido desde el vestuario del equipo bávaro. En declaraciones a la cadena francesa «Canal+», el defensa Dayot Upamecano no dudó en pronosticar un futuro histórico para su compañero Michael Olise, asegurando que se convertirá en una «leyenda del fútbol» al final de su carrera.

Obamikanó elogió a su compatriota diciendo: «Es capaz de marcar la diferencia en cualquier momento. Lo veo en los entrenamientos todos los días, y por desgracia tengo que defenderme de él, lo cual es realmente doloroso (risas)... Es un jugador increíble, de verdad».

Sobre la personalidad de Oliase fuera del campo, el defensa del Bayern añadió: «Veo lo hambriento que está de éxito. Se parece mucho a mí fuera del campo porque trabaja muy duro. Si sigue con esta actitud, se convertirá en una leyenda sin duda alguna».

Cuando se le preguntó si veía a Oliise como candidato a ganar el Balón de Oro en el futuro, Upamecano respondió con rotundidad: «Sí, en el futuro, sin duda alguna».