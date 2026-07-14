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Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Hussein Hamdy

Traducido por

O'Reilly: Enfrentarse a Messi es una oportunidad única en la vida

N. O'Reilly
L. Messi
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Un sueño extraordinario

Nico O’Reilly, lateral del Manchester City y de Inglaterra, admitió su ilusión por medirse a Lionel Messi en las semifinales del Mundial: «Es una oportunidad única en la vida». Además, lo considera el mejor jugador de la historia.

Messi cumplió 39 años el 24 de junio, así que muchos de los jóvenes talentos actuales crecieron viéndolo hacer historia.

Entre ellos está Nico Aurélie, lateral de 21 años del Manchester City y la selección inglesa, que espera con ansias medirse a Messi en las semifinales del Mundial.

«Estoy deseando que llegue el partido», declaró O’Reilly a la BBC.

Se espera que sea él quien marque a Messi en el partido del miércoles en Atlanta.

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Y añadió: «Es una oportunidad única. Está cerca del final de su carrera y, para mí, es el mejor jugador de la historia. Estoy emocionado por este reto».

O’Reilly es uno de los hallazgos más destacados de Pep Guardiola en el Manchester City.

Su versatilidad le ha permitido jugar 53 partidos esta temporada, en los que ha marcado 9 goles y dado 5 asistencias, consolidándolo como un pilar presente y futuro del Etihad Stadium.

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