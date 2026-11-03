El Barcelona se aferra a la posibilidad de fichar al español Pedro Porro, lateral del Tottenham Hotspur, ante el interés que despiertan sus cualidades en la dirección deportiva y en el entrenador Hansi Flick. Sin embargo, el cierre de la operación choca con las elevadas exigencias económicas del club inglés, que los responsables del conjunto catalán consideran completamente alejadas del valor de mercado del jugador.

El diario catalán "Sport" señaló que el Barcelona ya ha contactado con el entorno de Pedro Porro para sondear su postura sobre un regreso a LaLiga, en un momento en el que sus allegados creen que su etapa en el Tottenham podría estar acercándose a su fin.

El jugador parece abierto a vestir la camiseta del conjunto catalán, mientras cuenta con el interés deportivo de Flick, que ve en él un refuerzo idóneo para su proyecto.

Los primeros contactos entre ambas partes se produjeron durante el pasado verano, pero la operación no avanzó debido a la imposibilidad del Barcelona de reunir la financiación necesaria, después de que la posibilidad de incorporar al lateral español quedara ligada a la salida de uno de los defensas del equipo a cambio de una cantidad económica importante.

Alejandro Baldé y Jules Koundé figuraban entonces entre los nombres susceptibles de ser vendidos, pero ninguno de ellos abandonó el club, por lo que las negociaciones por Porro quedaron paralizadas.

El obstáculo económico sigue presente, ya que el Tottenham valora a su jugador en unos 70 millones de euros, una cifra que el Barcelona se niega a asumir al considerar que supera los límites aceptables en el mercado de fichajes.

Además, el club londinense es conocido por aferrarse a sus jugadores clave y no facilitar sus salidas, lo que hace que el cierre de la operación esté condicionado a un cambio en su postura respecto a la cantidad económica.

Según el diario, los responsables del Barcelona han comunicado al entorno del jugador la necesidad de que intervenga para ayudar a crear las condiciones adecuadas para el traspaso, negociando con el Tottenham para alcanzar una cifra acorde con las estimaciones del club catalán, que no tiene intención de satisfacer las exigencias actuales.

La posibilidad de incorporar a Porro durante el mercado de fichajes invernal del próximo mes de enero parece muy limitada, a menos que el Barcelona logre cerrar una venta importante en la línea defensiva.

Por su parte, la dirección da prioridad a fichar a un defensa zurdo con un coste menor para cubrir las necesidades del equipo en esa posición.

A pesar de ello, el Barcelona no ha descartado el nombre de Pedro Porro de sus planes, ya que el jugador sigue contando con el aprecio de Flick y de la dirección deportiva, pero el éxito de la operación seguirá dependiendo de la capacidad del jugador para convencer al Tottenham de que rebaje sus exigencias económicas.

Al mismo tiempo, el Barcelona conserva otra opción, la de fichar a Iván Fresneda, lateral del Sporting de Lisboa, que representa una vía menos costosa y más sencilla desde el punto de vista económico. La elección final se determinará en función de la evolución del mercado de fichajes y de la posibilidad de reunir la financiación necesaria.