¿Nwaneri al Milan? La asistencia de Arteta: «Tiene grandes cualidades, pero debe jugar»

El Milan quiere a Ethan Nwaneri, el joven talento que el Arsenal está valorando ceder, y de Mikel Arteta en rueda de prensa llega una esperanza de que el 19 años pueda realmente dejar Londres en este mercado. “Me gustaría que se quedara con nosotros - contó el técnico de los campeones de Inglaterra en la rueda de prensa de presentación de la Community Shield, el primer trofeo de la temporada que el Arsenal disputará el domingo contra el Manchester City -. Pero tenemos que pensar en qué es lo mejor para él a medio y largo plazo. Y Ethan en este momento necesita jugar al fútbol: si se quedara aquí, sería porque podríamos garantizarle los minutos que necesita. De lo contrario, se convertiría en algo negativo para todos”.

“Verlo te abre los ojos sobre cuánto puede crecer un joven en un periodo tan breve. No hay dudas sobre su talento, sobre sus ganas, sobre el amor y la pasión que tiene por el juego, cualidades que siempre he admirado en él. Creo que en esta pretemporada ha mostrado a todos que tiene las capacidades para jugar en el Arsenal”.





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Nwaneri, su futuro y el sondeo que ha hecho el Milan no son obviamente la primera preocupación del mercado del Arsenal. Los Gunners vieron el miércoles en acción por primera vez a Bruno Guimarães, el gran fichaje de esta ventana que, como la otra nueva incorporación, el griego Tzolis llegado desde el Brujas, se postula para un puesto de titular contra el City. Según Arteta, sin embargo, los campeones todavía tienen trabajo por hacer. “Es un periodo en el que suceden muchas cosas, en el que existe la posibilidad de evolucionar y de entender realmente cómo se siente cada jugador dentro del proyecto - contó -. Nosotros queremos estar en la mejor condición para competir en todos los frentes. Tenemos posibilidad de movernos tanto en entradas como en salidas, debemos entender siempre qué es lo mejor para el equipo”. Una línea que necesita refuerzos es la defensa, dado que William Saliba, pilar central junto a Gabriel, está lidiando con una larga lesión y Jurrien Timber, titular en la derecha, corre el riesgo de no volver hasta octubre. Los Gunners han sido vinculados con dos internacionales ingleses, Ezri Konsa del Aston Villa y Jarrell Quansah del Bayer Leverkusen, y la sensación general es que el próximo dinero que gaste el Arsenal irá a ese sector. “No hablo de jugadores específicos, lo que puedo decir es que la ambición del club es grande - cuenta Arteta -. Queremos mejorar el equipo, queremos hacerlo evolucionar. Para conseguirlo hemos identificado algunas áreas que pueden reforzarse y eso es lo que queremos hacer”.

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El técnico del Arsenal, en rueda de prensa, habló del objetivo de mercado de fichajes de los rossoneri: "Tiene unas cualidades increíbles. Pero tenemos que pensar en qué es lo mejor para él a medio y largo plazo"

de nuestro corresponsal





Davide Chinellato

14 de agosto de 2026 (modificado a las 17:55) - LONDRES





Si el Milan quiere a Ethan Nwaneri, el joven talento que el Arsenal está valorando ceder, de Mikel Arteta en rueda de prensa acaba de llegar una pequeña esperanza de que el 19 años pueda realmente dejar Londres en este mercado. “Me gustaría que se quedara con nosotros - contó el técnico de los campeones de Inglaterra en la rueda de prensa de presentación de la Community Shield, el primer trofeo de la temporada que el Arsenal disputará el domingo contra el Manchester City -. Pero tenemos que pensar en qué es lo mejor para él a medio y largo plazo. Y Ethan en este momento necesita jugar al fútbol: si se quedara aquí, sería porque podríamos garantizarle los minutos que necesita. De lo contrario, se convertiría en algo negativo para todos”. Nwaneri impresionó en la pretemporada que los Gunners cerraron en el amistoso del miércoles contra el Como, mostrando también en esa ocasión cuánto le ha hecho crecer la cesión de la pasada temporada al Marsella, por problemática que fuera. “Verlo te abre los ojos sobre cuánto puede crecer un joven en un periodo tan breve - dijo Arteta sobre su número 22 -. No hay dudas sobre su talento, sobre sus ganas, sobre el amor y la pasión que tiene por el juego, cualidades que siempre he admirado en él. Creo que en esta pretemporada ha mostrado a todos que tiene las capacidades para jugar en el Arsenal”.





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Nwaneri, su futuro y el sondeo que ha hecho el Milan no son obviamente la primera preocupación del mercado del Arsenal. Los Gunners vieron el miércoles en acción por primera vez a Bruno Guimarães, el gran fichaje de esta ventana que, como la otra nueva incorporación, el griego Tzolis llegado desde el Brujas, se postula para un puesto de titular contra el City. Según Arteta, sin embargo, los campeones todavía tienen trabajo por hacer. “Es un periodo en el que suceden muchas cosas, en el que existe la posibilidad de evolucionar y de entender realmente cómo se siente cada jugador dentro del proyecto - contó -. Nosotros queremos estar en la mejor condición para competir en todos los frentes. Tenemos posibilidad de movernos tanto en entradas como en salidas, debemos entender siempre qué es lo mejor para el equipo”. Una línea que necesita refuerzos es la defensa, dado que William Saliba, pilar central junto a Gabriel, está lidiando con una larga lesión y Jurrien Timber, titular en la derecha, corre el riesgo de no volver hasta octubre. Los Gunners han sido vinculados con dos internacionales ingleses, Ezri Konsa del Aston Villa y Jarrell Quansah del Bayer Leverkusen, y la sensación general es que el próximo dinero que gaste el Arsenal irá a ese sector. “No hablo de jugadores específicos, lo que puedo decir es que la ambición del club es grande - cuenta Arteta -. Queremos mejorar el equipo, queremos hacerlo evolucionar. Para conseguirlo hemos identificado algunas áreas que pueden reforzarse y eso es lo que queremos hacer”.