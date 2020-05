Núñez decide no cobrar su sueldo de mayo para ayudar a Nacional Potosí

El entrenador chileno comprende la situación por la que pasa el club y llegó a un acuerdo para no cobrar hasta que regrese el fútbol a Bolivia.

El entrenador chileno Sebastián Núñez afirmó que renunció a su sueldo del mes de mayo como una manera de ayudar al club donde trabaja, Nacional Potosí, ante la crisis económica que se siente por la falta de actividad deportiva a causa del coronavirus.

Núñez aseguró que trabajó con el primer plantel a distancia desde que se inició la cuarentena, pero decidió no cobrar el sueldo correspondiente a mayo porque no lo veía justo y porque quiere ayudar a la institución que le abrió las puertas.

“De mayo en adelante no recibimos nada hasta que se reanude el fútbol. Creo que todos tenemos que hacer un esfuerzo y no es fácil no recibir sueldo pero esperemos que cuando vuelva recibamos lo normal y todo este tranquilo. Yo no tomo ninguna decisión solo y en eso estamos todos de acuerdo", dijo el entrenador desde , donde reside estos días.

Más equipos

Núñez comenzó a trabajar en cuando fue contratado por Sport Boys, luego pasó a Fatic y de ahí pasó a Bolívar donde dio el salto para llegar a Always Ready al que clasificó a su primera . Poco antes del inicio de la cuarentena firmó contrato con Nacional Potosí y en su debut goleó a Real en el clásico de la Villa Imperial.